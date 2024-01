Imádja az Arab Emírségek legnépszerűbb városát.

Dulin Mettát a nézők a TV2 Nagy Ő című műsorában láthatták először, de azóta a Kőgazdag fiatalokban is felbukkant már, ahol a Schmuck Andorral folytatott románca maradt talán a legemlékezetesebb. A tehetős szőkeség a Ripostnak adott interjút, melyben többek között az utazási szokásairól mesélt. Mint mondta, gyakran utazgat külföldre, egyik kedvenc úti célja Dubaj.

Az esetek többségében Dubajban szoktam tölteni az év elejét, mert nagyon fázós típus vagyok. Ilyenkor pont a kellemes idő szokott lenni, azonban most is hosszú ujjúban vagyok, mert egy kicsit fázom, szóval nincs az a tökéletes idő most, mint a korábbi években