Hatalmas öröm érte a brazil futballsztárt.

Fotó: Pedro Vilela / Getty Images Hungary

Az al-Hilal 31 éves labdarúgója és párja, a 28 éves Bruna Biancardi áprilisban egy fotósorozattal jelentették be az Instagramon, hogy első közös gyermeküket várják. Neymar Jr. így újra apai örömök elé néz, hiszen megszületett kislánya, aki a Mavie nevet kapta szüleitől.

Megérkezett a mi Mavie-nk, hogy teljessé tegye az életünket. Isten hozott, kislányom! Már most nagyon szeretünk téged... Köszönjük, hogy minket választottál

– írta Neymar párja a bejegyzésükben.

A brazil válogatott csatárnak előző kapcsolatából egyébként már van egy 11 éves fia, Davi Lucca.

Neymar és Biancardi 2021-ben jött össze, bár hivatalosan csak 2022 januárjában jelentették be, hogy együtt vannak. A Bajnokok Ligája-győztes labdarúgó meg is kérte a brazil modell kezét, azonban nem sokkal az eljegyzés után szakítottak. Idén februárban jelentek meg újra együtt a nyilvánosság előtt, és azóta is egy párt alkotnak.