Hirtelen ötlettől vezérelve búcsút intett régi életének, s inkább a világot járja egy fiatal vállalkozó. A 28 éves Connor, aki jobb szerette volna, ha vezetéknevére nem derül fény, azzal a Lamborghinivel indult útnak, amelyet lakóautóvá alakított, így a kényelem miatt sem kell aggódnia. A 160 ezer fontért (72,6 millió forintért) vásárolt járműben most már van ágy, tűzhely és hűtő is, amelyre további 24 ezer fontot (10,9 millió forintot) szánt.

Connor az otthonát is eladta, valamint abból a cégből is kiszállt, amelyet ő maga alapított. Elmondása szerint azért döntött így, mert elvesztette az egyik közeli barátját, de abból is elege lett, hogy 14 éves kora óta napi 18 órákat dolgozott.

Lehet én vagyok az egyetlen olyan ember a világon, aki egyszerre birtokol egy Lamborghini-t és közben hajléktalan is, de nem bánom

– viccelődött a férfi.