Egy héttel ezelőtt a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor adása erősítette meg, hogy Kucsera Gábor és Tápai Szabina újra egy párt alkot. A korábbi olimpikon kajakozó és az exkézilabdázó néhány hónappal ezelőtt békültek ki egymással, miután mindent sikerült megbeszélniük, Kucsera ugyanis bevallotta, hogy többször is hűtlen volt feleségéhez.

Két évig váltak, csak nem papíron, mert nem úgy adta az élet, és most örülnek, hogy végül nem adták be a válási papírokat. Boldogságukról néhány fotó is tanúskodik: közös gyermekeikkel feltehetően egy esküvőre voltak hivatalosak.

A Családom

– fűzte a fotókhoz a büszke édesapa.