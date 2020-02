Fogalma sincs, mi ez a Super Bowl? Segítünk!

Miamiban minden megtörtént a Super Bowlok előtt vagy alatt, amit el lehet képzelni. Most ismét a floridai városba tér vissza az NFL nagydöntője.

Cserébe még a stadion tulajdonosánál is jobb helyen ülhet, aki hajlandó 750 ezer dollárt áldozni az élményre.

Magyar idő szerint hétfő hajnali fél 1-kor kezdődik a sportvilág egyik legfontosabb és legnézettebb eseménye, az NFL nagydöntője, a Super Bowl, amiben idén a döntőbe 50 év kihagyás után visszatérő Kansas City Chiefs és minden idők harmadik legeredményesebb csapata, a San Francisco 49ers jutott be.

Mi döntheti el a meccset? A két edzőzseni, a rájátszásban alkalmazott teljesen eltérő taktika, vagy majd egy óriási véletlen. Ha már ezeknél is vakarja a fejét, és csak hallomásból ismeri, hogy mi zajlik a Super Bowl körül, egy gyorstalpalóval hozzuk képbe.

Mi ez az egész Super Bowl?

A világ egyik legtöbb pénzt termelő sportágának, a profi amerikaifutball-bajnokság éves döntője, ami egyben a világ talán legnagyobb, és globális szempontból legfontosabb eseménye (a többhetes tornákat, vagyis világbajnokságokat, olimpiákat nem nézve). Először 1967-ben volt ilyen nagydöntő, bár a Super Bowl nevet csak pár év csúszással vették fel. Akkor még két külön liga adta a döntősöket, majd 1970-ben egyesült az NFL és az AFL, azóta két főcsoportra, az NFC-re és az AFC-re osztva folytatják.

A helyszín minden évben más, pályázat alapján választják ki, idén például a legnépszerűbb Super Bowl-városba, Miamiba térnek vissza, ahol már 11. alkalommal döntőznek a legjobbak.

Idén Super Bowl LIV a hivatalos név, ugyanis pár korai, illetve az 50. döntő kivételével római számmal jelölik, hányadiknál járunk. Az idei már az 54. Super Bowl, még akkor is, ha a 100. NFL-szezon ér véget.

Miért érdekes ez?

A Super Bowl Amerika és a világ egyik legnézettebb tévés eseménye, a 20 legtöbb nézőt vonzó amerikai tévés közvetítésből 19 Super Bowl volt – az egyetlen kivétel a M*A*S*H-sorozat záróepizódja a listán. A tavalyi döntőt 98 millióan nézték, a rekord majdnem 114,5 milliós nézettség. Ez persze a reklámáron mutatkozik meg leginkább: idén 30 másodperc reklám 5,6 millióba került, a közvetítő Fox tévécsatorna pedig már novemberben eladta az összes reklámhelyet ilyen rekordár mellett is.

Főzzem a kávét?

Igen! A döntő maga magyar idő szerint már nem is vasárnap, hanem hétfő hajnali fél 1-kor kezdődik majd, a Super Bowl jelentősége miatti több reklámszünet, illetve a félidei show (idén Shakira és Jennifer Lopez a sztárfellépők) hossza miatt pedig alaposan elhúzódik, a 2019-es döntő például 3 és fél óra volt.

A kezdésig még a főbb szabályokat is van idő újra átfutni!

Mit ajánlunk az üresjáratokra?

Magunkat, vagyis a 120 yard Facebook-oldalát, ahol érdekességeket és fura vagy izgalmas statisztikákat talál majd folyamatosan a mérkőzés alatt. Az NFL amúgy is a statisztikafetisiszta amerikai piac egyik fellegvára, a Super Bowl pedig ebből a szempontból is kiemelt esemény, úgyhogy élőben is érdemes nézni a képernyő alját, mert remek adatokról maradhat különben le.

Mit kell tudni a két csapatról?

A 2015-ös szezon óta először fordul elő, hogy nincs a résztvevők között a New England Patriots. Helyettük egy rég nem látott csapat képviseli az AFC-t, a Kansas City Chiefs ugyanis ötven éve volt utoljára döntős. 1966-ban játszottak a legelső nagydöntőben, három szezonnal később nyertek is a Super Bowl IV-ben, majd jött a fél évszázados kihagyás.

A köztes időben többek között a 49ersről is szólt az NFL: a liga egyik legeredményesebb csapatáról beszélünk, Joe Montana négy, Steve Young egy Super Bowl-győzelmet szállított nekik 1981–94 között, és a 2012-es idény végén még egy elvesztett döntőjük is volt, akkor Colin Kaepernick vezetésével.

Melyik pozíció a legfontosabb?

Igazából az irányítóé, de nem teljes mértékben. A Kansas City Chiefsnél a 2018-as szezon legértékesebb játékosa, a tavaly és idén is varázsló Patrick Mahomes osztja a labdákat, de ha kell, akkor futással is eredményes lehet. Szó szerint varázslatos dolgokat művel a labdával, úgyhogy érdemes rá figyelni, bőven képes egedül eldönteni a mérkőzést.

A túloldalon Jimmy Garoppolo szerepe is érdekes. A 49erstől kapott 137,5 millió dolláros fizetése a negyedik legmagasabb az irányítók között, ehhez képest a rájátszás legutóbbi hat negyedében (vagyis másfél mérkőzésen) 14 passzkísérlete volt, miközben 73-szor futott emellett a 49ers. Mindezt nem azért, mert Garoppolo ne tudna passzolni, egyszerűen annyira jól ment a futás nekik, hogy felesleges volt újabb és újabb dolgokat felfedniük a taktikájukból, így több meglepetés marad majd a Chiefsnek.

Kiket érdemes még figyelni?

A Super Bowlban játszani fog a liga két legjobb tight endje, Travis Kelce (Chiefs) és George Kittle (49ers). Mindketten nagyok, erősek és remekül kapják el a labdát, már önmagukban komoly gondot jelentenek az ellenfél védelmének. A Chiefs leginkább a sebességre épít, az elkapó Tyreek Hill például akár olimpikon is lehetne sprinterként, de két másik elkapó, Mecole Hardman és Sammy Watkins sebessége sem utolsó, a szezonbeli 20 leggyorsabb megmozdulásból 3 az övék volt.

A 49erstől leginkább a futójátékot láthattuk a rájátszásban Raheem Mostert főszereplésével, de senki ne lepődjön meg, ha a Super Bowlban másnak osztanak lapokat. Például a sérülésből felépülő Matt Breidának, vagy az elkapóként a futójátékba is bejátszó Deebo Samuelnek.

A védelmekből a 49ers oldaláról a remek újoncszezont produkáló falember Nick Bosa, illetve a hátsó sorban dolgozó Richard Sherman, a Chiefsnél pedig a védőfal közepén tornyosuló Chris Jones, illetve a szinte a pálya teljes szélességét lefedő Tyrann Mathieu lehetnek a kulcsfontosságú játékosok.

Mintha az a két edző is ismerős lenne. Láthattam már őket a közelmúltban?

Igen, mindketten a nagy megváltásért küzdenek. A 49erst irányító Kyle Shanahan két éve a Falcons stábját erősítette, amikor a döntőben 28-3-as előnyről, végül hosszabbításban kikaptak a New England Patriotstól, részben azért, mert a Shanahan által irányított támadósor nem tudott megfelelően haladni a meccs végén. Az edző azóta sokat tanult, ő és a vele szemben álló Andy Reid is a mai NFL legjobb játékhívói közé tartoznak, tehát óriási csata várható. A hawaii ingek koronázatlan királya, Andy Reid a legtöbb győzelemmel rendelkező edző, aki még nem nyert bajnoki címet vezetőedzőként. 2005-ben a Patriotstól kapott ki ő is a döntőben, akkor még a Philadelphia Eagles vezetőedzőjeként. Egy győzelemmel rácáfolhatna azokra, akik szerint a legfontosabb meccseken képtelen úgy igazán bizonyítani.

Sokat nem jelent, de azért megemlítjük, hogy a két csapat találkozott az előszezon harmadik fordulójában, akkor a 49ers nyert 27-17-re.

És mit mutatnak a statisztikák?

Az ESPN/ABC statisztikai aloldala, a FiveThirtyEight érdekes összevetést végzett. Úgy találták, hogy irányítóposzton a Chiefs a jobb, ezen kívül viszont a 49ers kerete az erősebb. Megpróbáltak mindent számszerű értékre váltani, így azt kapták, hogy a Denver Broncos és a Carolina Panthers közötti Super Bowl 50-re hasonlít legjobban a mostani párharc. Akkor a papíron gyengébb irányítóval, de erősebb csapattal és jobb védelemmel felálló Broncos nyert 24-10-re. A behelyettesítés alapján a 49ersnek kellene nyernie, de egy olyan klasszis, mint Mahomes saját csapata oldalára billentheti a mérleg nyelvét.

Lehet erre fogadni is? Ki az esélyes?

1983 óta egyetlen másik olyan Super Bowl volt, amin a fogadóirodák minimális, egypontos különbséget láttak csak a két csapat között, az pedig elég nagy drámába torkollt, a New England Patriots egy utolsó pillanatos védelmi villanással verte a szinte már nyert helyzetbe kerülő Seattle Seahawksot.

Idén a Chiefs van hajszálnyival előrébb a fogadóirodák szerint, 1,5 ponttal látják őket jobbnak, de ahogy fentebb írtuk, ez könnyen a visszájára fordulhat.

Ez jól hangzik, hol nézhetem?

Egyrészt az Indexen, ugyanis a 120 yard élőben közvetíti majd a történéseket, de ha tévében szeretné élvezni, akkor a Sport TV-n nézheti az eseményt. A helyszínről, Miamiból közvetítenek. Ha nincs tévé, akkor az NFL honlapján válthat jegyet a döntőre. Jó szórakozást, ha végignézi, és próbáljon meg ne lendületből munkába menni, ilyenkor félóra-óra alvás is sokat segít!