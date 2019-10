Kipchoge újra nekifut, hogy áttörje a kétórás álomhatárt maratonon

Kipchoge májusban jelentette be, hogy újra megpróbálkozik két órán belül kerülni, de akkor még londoni helyszínben gondolkodott csapatával. Később döntöttek Bécs mellett, ahol a Práter tűnt ideális helyszínek. Az óriási parkban, a fák között jó a klíma, feltételezhetően nem erős a szél, ráadásul van egy bő négy kilométeres egyenes is, ami ideális a gyors futáshoz.

A kísérlethez előzetesen egy október 12-től 20-ig tartó időablakot adtak meg, hogy időjárás szempontjából optimális napot választhassanak. Ezt később október 12-14-ig tartó időszakra módosították, végül szerdán derült ki, hogy szombat lesz a futás napja.

A rajt időpontjával is kivártak, annál is a időjárást kellet figyelni, mert a túl meleg - egy maratonistánál már a 15 fok is az lehet - nem segít. Végül 8 óra 15 percre tették a rajtot.