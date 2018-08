Nevet váltott az egyik F1-csapat

Új szín után új csapatnévre is váltanak.

De nem a korábban emlegetett Force One-ra. A rózsaszín festésen is erősítenek.

Megérkezett az utolsó F1-kocsi is, kevésbé rózsaszín, mint a tavalyi.

Apróbb névváltoztatást eszközölt a nyári szünet legvégén a spái Belga Nagydíjra készülve az egyik F1-csapat, nevezetesen a Force India, amely kidobta a hivatalos nevezésben szereplő Sahara Force India F1 Team első előtagját.

Ez szinte biztosan már az új tulajdonosi kör lépése, de a korábbi fejleményekkel is egybevág. A szezon előtt ugyanis nagyon úgy tűnt , hogy teljes rebrandingen esik át a csapat, és egyrészt a névadó szponzor Saharát, de a csapat származására utaló India tagot is ejti. A korábbi tervek között szerepelt a Force One, ám mivel ez nagyon közel állt volna a Formula One-hoz, a rövidítése pedig lényegében ugyanaz lett volna, még a bejegyzési kérelem előtt elvetették mint lehetőség.

Most csak a Sahara résztől szabadultak meg, de a csapat nem verte nagy dobra a változást, Twitteren, Facebookon és Instagramon is módosították a nevüket, lecserélve a logót is.

Az biztos, hogy erősen dolgoznak a névváltoztatáson, de pár héttel a szezon rajtja előtt végül elnapolták a kérdést. Az biztos, hogy a regionális Indiánál sokkal globálisabb nevet szeretnének, ebben az új, a csapatot megmentő befektetői csoport is segíthet majd.