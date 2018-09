Räikkönen remek formában versenyez idén a Ferrarinál, talán a 2007-es, világbajnoki címet eredményező szezonja óta most először van igazán elemében az olaszoknál. Többször még Sebastian Vettelnél is gyorsabb tudott lenni, miközben maximálisan alárendelte magát a csapat igényeinek.

A csapatfőnök Maurizio Arrivabene és Vettel is támogatta, minden adott volt tehát, hogy jövőre is a Ferrarinál versenyezzen.

A NEMRÉG ELHUNYT Ferrari-elnök, SERGIO MARCHIONne viszont keresztülhúzta a terveket.

Lehetetlen helyzetben volt a Ferrari

Marchionne kiváló menedzser volt, akinek eddig szinte minden lépése bejött:

elküldte Fernando Alonsot,

kinevezte Arrivabenét a csapat élére,

megszerezte Sebastian Vettelt,

átalakította a Ferrari F1-es koncepcióját – nem pótolta a távozó csúcsmérnök James Allisont egy hasonlóan nagy névvel, helyette a csapatmunkára helyezte a hangsúlyt, és nagyobb szabadságot adott a mérnökök kreativitásának,

új, egészségesebb légkört és hangulatot teremtett az istállónál,

elkezdett a Sauberbe, mint potenciális fiókcsapatba invesztálni,

támogatta az utánpótlás-nevelést, ezzel Charles Leclerc és Antonio Giovinazzi karrierjét.

Räikkönent ellenben nem kifejezetten kedvelte, többször is kritizálta a finn világbajnok hozzáállását és teljesítményét. Ha Antonio Giovinazzi tavaly hozta volna az általa elvárt szintet a teszteken és azon a két F1-es futamon, amikor lehetőséget kapott a Saubernél, akkor minden bizonnyal már korábban lecserélte volna az októberben 39 éves versenyzőt.

Csakhogy az olasz csalódást okozott, ellenben Marchionne másik projektje, Leclerc idén elkezdte meghálálni a belé vetett bizalmat. Kiváló formáját látva a volt Ferrari-elnök már a szezon közben megegyezett a monacóival arról, hogy 2019-től a Ferrarinál folyatja.

Marchionne aztán egy ártalmatlannak gondolt műtét után megbetegedett, és 66 éves korában, júliusban meghalt.

Az általa előkészített szerződések ettől függetlenül továbbra is éltek, az iránta érzett tisztelet és a tény, hogy Leclercet az FIA-elnök Jean Todt fia képviseli, szinte lehetetlen helyzetbe hozta a Ferrarit.

Räikkönen túl értékes

Az érintetteken kívül senki sem tudja, mi lehetett Marchionne eredeti elképzelése Räikkönennel. Feltételezhetjük, hogy ő végképp elköszönt volna a finn világbajnoktól, és nem támogatott volna egy esetleges sauberes váltást sem. Bár az is lehet, hogy éppen az Alfa Sauberhez irányította volna, hogy az óriási népszerűségére építve futtassa fel a márkát. Marchionne üzletember volt, üzletben gondolkozott, és mikor az Alfát bevitte az F1-be, azt mondta, cél, hogy az a cég is önfenntartó legyen.

Így vagy úgy, az új vezetés, különösen Arrivabene szereti a finnt, így Marchionne halála után folyamatosak lehettek az egyeztetések arról, hogy oldják meg a Leclerc-kérdést. Nem véletlen, hogy míg a német média biztosra vette a monacói érkezését, a brit sajtó kétéves hosszabbításról írt.

Legyen ugyanis bármilyen tehetséges Leclerc, Räikkönennek azon túl, hogy hajlandó beállni Vettel mögé, van egy óriási előnye:

borzasztóan ért az autó fejlesztéséhez.

Bármennyire is evidensnek tűnik, nem minden pilóta mérnöki zseni. Michael Schumacher - többek között - ennek köszönhette a Ferrarival szerzett öt világbajnoki címét, de még Lewis Hamilton is profitált a legenda hagyatékából, mikor a helyére szerződött a Mercedeshez.

A némettel ellentétben Fernando Alonso állítólag gyenge, ha az autó fejlesztéséről van szó. Korszakos zseni, aki ugyanazzal a csomaggal jó eséllyel mindenkinek adna 3-5 tizedet, de az agresszív, erőszakos stílusára nem lehet autót fejleszteni.

Räikkönen inkább a schumacheri vonalat képviseli a Forma-1-ben, legalább annyira kényes a beállításokra. Nem volt meglepő, hogy a két pilóta nem volt képes hatékonyan együtt dolgozni a Ferrarinál, Räikkönen nem tud nem rászabott autót vezetni.

A lotus is azért volt jó, azért volt képes futamot nyerni, mert a mérnökök vért izzadtak, hogy kielégítsék räikkönen végtelenül precíz, néha már idegesítő igényeit.

2012-ben például hat kormányszervót is terveztek neki, hogy normálisan tudja vezetni az autót, fel is bosszantotta ezzel a mérnököket. Ettől függetlenül igaza lett: harmadik lett vb-n visszatérése után (207 pont), futamot is nyert, és 111 pontot vert a csapattársára.

Idén is azért vezet ennyire jól, mert Vettellel hasonló stílusban versenyeznek: az ő, alapvetően pozitív igényeit és észrevételeit is meghallgatja a Ferrari, illetve a német is gyakran használja Räikkönen beállításait, aki idén a szabadedzéseken is többnyire jobban teljesített Vettelnél. Az persze már Vettelt dicséri, hogy ugyanazzal az autóval gyorsabb tud lenni.

A Sauber a megoldás

Mivel Leclerc szerződését vélhetően már nem lehetett eltolni, így a felek kénytelenek voltak az Olasz Nagydíj után olyan megoldásokat keresni, amiből mindenki a legjobban jöhet ki. Ekkor került képbe az Alfa Romeo Sauber, ami nyílt titok, hogy a jövőben a Ferrari fiókcsapataként fog működni:

Az Alfa Romeo beszállását és a korábbi ferrari-főmérnök, Simone Resta leigazolását is Marchionne intézte el a svájci csapatnak.

A Sauber a jövőben olyan Torro Rosso-szerepet fog betölteni, elképzelhető, hogy jó pár ferraris elemet Räikkönenék fognak tesztelni, így nem vész kárba a finn tapasztalata és tudása. Továbbá reális esély van arra, hogy 2007 világbajnoka lesz a beugró, ha esetleg Leclerc nem teljesítene megfelelően. Sőt,

olyan elméletek is terjednek, hogy Räikkönen azért írt alá két évre a Sauberrel, hogy amennyiben Vettel 2019-ben sem nyeri meg a világbajnokságot a Ferrarival, akkor a finn leválthatja őt, és segíthet Leclerc köré építeni az új autót.

Ez azért elég vad feltételezés, de tény, hogy Räikkönen a lehető legközelebb maradt a Ferrarihoz, például tesztelni is simán beültethetik, ha úgy látják jónak.

Räikkönen szerződésének részletei természetesen nem ismertek, de amennyiben a feltételezések igazak, akkor a Ferrari a lehető legtöbbet hozta ki a helyzetből úgy, hogy azon mindenki csak nyert:

A Sauber megkapta a Forma-1 legnépszerűbb pilótáját, aki óriási tapasztalattal és marketingértékkel bír, ami a világbajnoki pontversenyen, a bajnoki tabellán és az Alfa-eladásokon is meglátszik majd.

A Ferrari minden forgatókönyv esetére bebiztosította magát, ráadásul továbbra is élvezheti a finn erősségeiből fakadó előnyöket, hiszen kvázi nekik fog fejleszteni a Saubernél.

Räikkönen továbbra is versenyezhet, nincs rajta nyomás, vélhetően komoly pénzekkel segít be a Ferrari a gázsijába is, ráadásul annál a csapatnál vezethet le, ahol 2001-ben elkezdődött a pályafutása.

Borítókép: Kimi Raikkönen, Sauber pilótaként 2001. június 29-én a Francia Nagydíjon. Fotó: Clive Mason/Getty Images Hungary