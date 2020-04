A McLaren pilótái önként vállalták fizetésük csökkentését

Az Ausztrál GP után törölték a Bahreini és a Vietnámi Nagydíjat is, legkorábban május végén indulhat el az F1-szezon.

Csak 2022-ben. A 2020-as szezon rajtja hivatalosan is júniusra tolódott.

A Mercedes és brit istállók is besegítenének a koronavírus elleni küzdelembe.

A McLaren az első Forma-1-es csapat, amelyik a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek miatt csökkenti a pilótái, Lando Norris és Carlos Sainz fizetését, írja a Reuters.

A wokingi székhelyű csapat szerdán jelentette be, hogy a személyzetük egy részét kényszerszabadságra küldték, míg akik maradhattak, azok fizetését is csökkentették. A terhek viselésében a csapat két pilótája is részt vállalt, önként ajánlották fel, hogy lemondanak a fizetésük egy részéről.

„Ezek az intézkedések az állások rövid távú védelmére irányultak, annak érdekében, hogy a gazdaság fellendülésekkor az alkalmazottainkat teljes munkaidőre vissza tudjuk majd venni” – áll a McLaren közleményében. A csapat szóvivője azt is elmondta, hogy azt a 100-150 főt, akik a „VentilatorChallengeUK” nevű, a brit kórházak számára orvosi eszközöket gyártó projekten dolgoztak, nem érinti a leépítés.

A koronavírus-járvány miatt a Forma-1-es szezon sem tudott elkezdődni. Egy héttel korábban pedig már a júniusra tervezett Azeri Nagydíjat is elhalasztották, így jelen állás szerint a június 14-i Kanadai Nagydíjjal indulhatna el a 2020-as világbajnokság. Amíg a versenyek nem kezdődnek el, addig a csapatok jelentős veszteségeket kénytelenek finanszírozni, azonban a többi brit székhelyű csapat még nem követte a McLaren példáját a költségek lefaragásában.

A szerdai adatok szerint Nagy-Britanniában drasztikusan megemelkedett az új koronavírus halálos áldozatainak száma. Egy nap alatt 563-an vesztették életüket a fertőzés következtében, így összesen 2352-re emelkedett a halottak száma. Kiugróan sok új esetet is regisztráltak, 4324 új esettel 29 474 főre emelkedett az igazolt esetek száma. A fertőzésből 135 ember épült fel.