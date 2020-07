Káosz, dráma és büntetések sora után Bottas, Leclerc, Norris az idény első dobogóján

Kárpótolta a nézőket a több hónap várakozásért a 2020-as Forma-1-es szezon idénynyitója, eseményből és drámából is volt bőven az Osztrák Nagydíjon. Valtteri Bottas rajt-cél győzelmet aratott, a vasárnap két büntetést is összeszedő Lewis Hamilton leszorult a dobogóról. Charles Leclerc a 2. helyre hozta be a szombaton botladozó Ferrarit, a mclarenes Lando Norris élete első dobogóját szerezte.