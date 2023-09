Megszakadhat Verstappen és a Red Bull őrületes sorozata

Annak ellenére, hogy a második helyen autózó monacói azt jelentette csapatrádión, hogy Sainz kicsit lassul, ő maradt le, és már több mint két másodperc a hátránya az éllovas spanyolhoz képest.

Egyelőre az is látszik, hogy a két Ferrari még tartalékol kicsit, az is lehet, hogy egyre nagyobb előnyt szeretnének kialakítani Sainznak. Mögöttük egyébként egyre nagyobb a csata, Russellt Norris támadhatja, míg egy másodpercen belül van Hamilton is a McLaren pilótájához képest.