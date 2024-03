Ausztráliában is Verstappené lett a pole pozíció, Hamilton már a Q2-ben kiesett

A szabadedzések előtt az volt a legnagyobb kérdés, ismét autóba ülhet-e Carlos Sainz Jr., aki kénytelen volt kihagyni a Szaúd-arábiai Nagydíjat. A Ferrari spanyol versenyzője végül időben felépült vakbélműtétje után, így nem riasztották Oliver Bearmant, az istálló fiatal tartalékpilótáját, aki élete első F1-es versenyén hat pontot szerzett a piros színű kocsival.

Mivel az első két versenyhétvégén a Red Bull dominált, így sokan arra számítottak, hogy Ausztráliában is nehéz lesz utolérni Max Verstappent. Ehhez képest Lando Norris, a McLaren brit versenyzője volt a leggyorsabb az első szabadedzésén, a második és harmadik gyakorláson pedig Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája futotta a legjobb köridőt.

A második szabadedzést elég nagy fölénnyel nyerte Leclerc, a felhős harmadik szabadedzésen viszont csak két százodmásodperccel végzett Verstappen előtt, aki minden bizonnyal változtatott az autója beállításian. Sainz is sokat javult, ő lett harmadik a címvédő holland mögött, és az addig szenvedő Mercedes is magára talált, Lewis Hamilton és George Russell is nagyon kevéssel kapott ki az elsőtől.

A hatodik legjobb köridővel záró Fernando Alonso lemaradása már kicsit nagyobb volt, ő több mint két tizeddel kapott ki a Leclerc-től. Az viszont látszott, hogy az időmérő nagyon szoros lesz.

Első szakasz (Q1)

A kvalifikáción nem indult Logan Sargeant, akit a Williams visszaléptetett a versenytől, miután csapattársa, Alexander Albon a pénteki első szabadedzésen összetörte kocsiját. Az amerikai kénytelen volt átadni az autóját, a szerelők ugyanis nem tudták volna időben kijavítani a vázat ért sérüléseket, abból pedig csak kettő áll rendelkezésre, így áldozatot kellett hozni.

A csapat azzal érvelt, hogy Albonnak több esélye van a pontszerzésre a vasárnapi futamon, ezért neki kell vezetnie. Egyúttal megköszönték Sargeant hozzáállását, aki belement a dologba, de magában biztos elmorzsolt azért pár káromkodást.

A Q1-re ismét kisütött a nap az Albert Park fölött, az első gyors kört Albon teljesítette, de túlerőltette a dolgot, többször is megbicsaklott alatta Sargeant kocsija, nagyon rossz lett a körideje.

Utána majdnem jött a piros zászló, a lassú Alpine-t vezető Esteban Ocon majdnem összetörte magát, miközben kigyorsított a célegyenesre ráfordító kanyarból, a bal első kerekével hozzá is ért a falhoz, de folytathatta.

Az élen folyamatosan változott a leggyorsabb pilóta személye, de ez várható volt, hiszen a nagy forgalom nyomán folyamatosan gumizódott és javult a pálya állapota. Alonso aztán a semmiből odapörkölt egy nagyon jó kört, amivel átmenetileg átvette a vezetést, de Sainz, Leclerc, Verstappen és Sergio Pérez is beugrott elé.

Albon néhány perccel a Q1 vége előtt feljött az ötödik helyre, amivel már biztonságban érezhette magát. A hazai pályán versenyző Daniel Ricciardo – aki az első két versenyhétvégén nagyon gyengén teljesített, tehát nyomás alatt kellett taposnia a gázpedált – is beverekedhette volna magát a Q2-be, a tempója megvolt, de az utolsó gyors körén négy kerékkel elhagyta a pályát, így törölték az idejét.

Rajta kívül a kínai Csou Kuan-jü (Kick Sauber), Pierre Gasly (Alpine) és Nico Hülkenberg (Haas) esett ki az első szakaszban.

Második szakasz (Q2)

Verstappen óriási körrel nyitott, rögtön adott három tizedet a két Ferrarinak, utána a mezőny másik ausztrál pilótája, Oscar Piastri (McLaren) meglepetésre feljött a második helyre, mire az ausztrál közönség azonnal elkezdett tombolni a lelátón.

Sainz válaszként felrakott az eredményjelzőre egy 1:16.1-es kört, amivel majdnem adott két tizedet a Red Bull háromszoros világbajnokának, és négyet a csapattársának. Közben nagy csata zajlott a még továbbjutást érő tizedik helyért, Cunoda Juki bement a top 10-be, amivel néhány másodperce a kieső zónába taszította Lance Strollt, aki szintén javított – és ezzel a 11. helyre pöckölte Lewis Hamiltont, aki az utolsó gyors körén hibázott, ami a továbbjutásába került.

Egyértelműen ez volt a Q2 legnagyobb meglepetése, a hétszeres világbajnokon kívül Ocon, Kevin Magnussen (Haas), Valtteri Bottas (Kick Sauber) és Albon esett ki az időmérő középső részén.

Harmadik szakasz (Q3)

Verstappen ismét feladta a leckét a többieknek az első gyors körével (1:16.048), majd a kamera Alonsóra váltott, aki majdnem összetörte magát: a veterán spanyol lesodródott a pályáról a hatos kanyarban, de kihozta az Aston Martint a sóderágyból úgy, hogy közben elkerülte a falat.

A holland tovább gyorsult, és sikerült bemennie 1:16 alá, amire Sainz nem volt képes, Leclerc pedig nem is fejezte be a gyors körét, mert hibázott. Így Bahrein és Szaúd-Arábia után ismét Verstappené lett a pole pozíció, a harmadik legjobb időt Pérez futotta.

Cunoda nagyon jól ment, a nyolcadik lett, a japán pilóta mind a két Aston Martint maga mögé utasította. Folytatás holnap, az 58 körös Ausztrál Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 5 órakor kezdődik.

A rajtsorrend

1. sor:

Max Verstappen (Red Bull) – 1:15.915

Carlos Sainz (Ferrari)

2. sor

Sergio Perez (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)

3. sor

Charles Leclerc (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)

4. sor

George Russell (Mercedes)

Cunoda Juki (RB)

5. sor

Lance Stroll (Aston Martin)

Fernando Alonso (Aston Martin)

6. sor

Lewis Hamilton (Mercedes)

Alex Albon (Williams)

7. sor

Valtteri Bottas (Kick Sauber)

Kevin Magnussen (Haas)

8. sor

Esteban Ocon (Alpine)

Nico Hulkenberg (Haas)

9. sor

Pierre Gasly (Alpine)

Daniel Ricciardo (RB)

10. sor