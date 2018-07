28 éve nem jártunk ilyen mélyen

Még csak az európai kupafordulók első selejtezőkörének első meccsén vagyunk túl, de máris szembesültünk a magyar futballvalósággal. Négy meccsből egyetlenegyet sem sikerült megnyerni. Arra pedig, hogy egyszerre négy csapatunk lép pályára, és egyetlen kupasikernek sem lehet örülni, 1990 óta nem volt példa. Természetesen, még a visszavágók hátravannak, de szomorú tényeket kell leszűrni már fél kör után is.

Semmivel nem jutottunk előre, sőt. Hiába luxemburgi, azeri, macedón, izraeli az ellenfél, jobb erőkből álló csapatokkal találkoztunk, vagy éppen olyan gyáva és peches magyar csapatokkal, amelyek annak is örülnek, hogy maradt esélyük a visszavágóra. Már, amelyiknek maradt.

Azon országok közül, amelyeknek a csapatai már bemutatkoztak az európai kupákban, csak moldáv, albán, montenegrói és észt nem nyert még meccset.

Ide tartozik még a horvát is, de náluk csak az NK Osijek, Mészáros Lőrinc csapata kezdte el az idényt, nekik a moldáv Petroclub otthonában jött össze egy 1-1.

A sort a Mol Vidi FC-re keresztelt fehérvári csapat kezdte, és a Bajnokok Ligája átszervezése miatt amúgy is sokkal nehezebb utat bejáró magyar bajnoknak már Luxemburgban komoly problémái adódtak. Annak idején, amikor a Ferencváros játszott az F91 Dudelange csapatával, Novák Dezső, a Fradi akkori edzője azt mondta: „A magyar foci nem süllyedhet olyan mélyre, hogy ne tudjon egy luxemburgi együttest legyőzni”. Nem is lett így, összesítésben 12-2-vel léptek tovább a zöld-fehérek.

De 23 évvel a fenti meccs után azt lehetett látni, hogy gyakorlatilag névtelen luxemburgi futballisták hogyan múlják felül a náluk ötször többet érő magyar bajnokot. Bár az első félidőben nem sok kaput eltaláló lövés volt, ez a második félidő végére már 8-2-re módosult a hazai csapat javára. Egyetlen vigasz maradt a nagyobb álmokat szövögető Vidinek, hogy az 1-1 egy kiváló eredmény a visszavágó előtt.

Ennél sokkal siralmasabb képet festett a Budapest Honvéd szkopjei vendégjátéka. Már a meccs előtt kérdés volt, hogy a komplett csatársorát (Lanzafame, Eppel) elvesztő kispestiek mire lesznek képesek, aztán a meccs bebizonyította, hogy szinte semmire. A szakmai stáb a legnagyobb hibának azt vélte felfedezni, hogy a macedón csapat tíz új játékosáról semmit sem tudtak, és így nem tudták kellően felkészíteni a csapatot, amely nagyobb arányban is kikaphatott volna, ha a végén jobban összpontosít az ellenfél.

Az Újpest mestere, Nebojsa Vignjevics pedig arra panaszkodott, hogy négy hét kevés volt arra, hogy egy olyan szintű csapat ellen, mint az azeri Neftci Baku, felkészítse a csapatát. A lila-fehérek amúgy már a repülőtéren elveszítették a meccset, amikor sikerült azt a bravúrt elérni, hogy a csapat két, talán legjobb játékosának, a mali Alassane Diallónak és a nigériai Obinna Nwobodónak nem sikerült elintézni a beutazási vízumát. Ráadásul Újpest az egyetlen olyan csapat az NB I.-ben, amely még egyetlen játékost sem igazolt.

Bár a lila-fehérek szereztek vezetést, a 2012/13-as szezonban az Európa Liga csoportköréig eljutott Neftci hárommal válaszolt, ezzel igazán nehéz helyzetbe hozva a magyar kupagyőztest. Fájdalmas képet festett ezen a meccsen is a kaput eltaláló lövések statisztikája, amely 7-2 volt a hazai csapat javára.

Papíron a Ferencvárosnak jutott a legnehezebb ellenfél. A Maccabi Tel-Aviv az elmúlt három idényben mindig eljutott a csoportkörig, egyszer a BL-, kétszer az EL-kiírásban. Mind a három szezonban a magyarnál erősebb csapatokat vert ki a célig. Az izraeli csapat bizonyította is, hogy jó erőkből áll. Magabiztosan védekezett, szervezetten játszott, de különösebben semmit nem mutatott 55 percig. Ha a Ferencváros, amely azért rendesen küzdött, kicsit bátrabban futballozik, jobb eredmény is születhetett volna. Pedig a Fradi még a vezetést is megszerezte, és egy pechesen megpattanó lövés okozta végül a vesztét a 91. percben. Persze, a Maccabi rászolgált a gólra, nagy helyzetei is voltak.

Ki kell mondani, lassan már az is bravúrnak számít, ha idegenben sikerül megverni egy luxemburgi, macedón vagy azeri csapatot, hogy az izraeli ezüstérmesről már ne is beszéljünk. Ha innen két csapatunknak sikerülne a továbbjutás, már az bravúrnak számítana. Tavaly egy csapatnak sikerült megérnie az augusztust, amikor a Videoton az EL playoffkörében esett ki. Jövő héten jönnek a visszavágók.