Csányi: Nem indokoltak a több tízezer eurós fizetések az NB I.-ben

Az Infostartnak adott interjút a Magyar Labdarúgó Szövetség nemrég újabb öt évre megválasztott elnöke, Csányi Sándor. Ebben azt mondta, az UEFA bizottsága - amit Csányi vezet - összeállított egy javaslatot a koronavírus-járvány miatt elhalasztott Eb-pótselejtezők megrendezéséről. A magyar válogatott március 26-án Bulgáriával játszott volna. A tervek szerint ősszel pótolják a meccseket, az UEFA végrehajtó bizottsága nyár elején tárgyalja a kérdést.

Előző elnöki ciklusát úgy értékelte, elégedett az infrastruktúra fejlesztésével, a stadionok és a pályák felújításával. 700 új pálya épült, 1000-et felújítottak. Szerinte az is pozitívum, hogy megduplázódott a focisták száma az elmúlt években.

És büszke vagyok arra, hogy negyvennégy év után ki tudtunk jutni 2016-ban az Európa-bajnokságra, hogy a Videoton és a Fradi is a nemzetközi kupákban az elmúlt két évben jobban szerepelt, mint korábban.

Amivel kevésbé elégedett, az a 14 éves és annál fiatalabb focisták felkészítése, nem kapnak megfelelő alapanyagot a "nagyjából rendben" lévő akadémiák. "Ezért egyértelmű a célunk most: a 6-14 év közötti oktató-nevelő munkában kell erősítenünk, és ennek az első lépése, hogy folytatni kell az ezen a területen dolgozó edzők továbbképzését, illetve több új edző bevonását." Ezzel kapcsolatban azt mondta megválasztása után, hogy nem vették észre, hogy az utánpótlásban képzettebb szakemberekre van szükség.

Abban bízik, hogy a most induló ciklusa alatt nőni fog az NB I. nézőszáma. 2010-ben azt tűzte ki célul, hogy átlagban 10 ezer néző legyen kint a meccseken, ez közel sem jött össze. Nem érti, miért van ez, mert a Magyar Televízió műsorai között a magyar válogatott után a magyar bajnoki meccsek a legnézettebbek.

A kulturált körülmények segíthetnek, hogy javuljon a nézőszám, de önmagában nem elég, színvonalas támadófoci is kell hozzá. Szerinte az elmúlt években javult az NB I. színvonala, több az érdekes meccs.

A járvány gazdasági hatásairól azt mondta, az NB I.-es klubok nem lesznek bajban, maximum 1-2 NB II-es csapat indulása lehet kétséges. Indokoltnak tartja a játékosok fizetésének csökkentését, a válság miatt sok klub így is tönkre fog menni.

Magyarország ilyen szempontból elég jó helyzetben van, mert az MLSZ központilag értékesíti a különböző fogadási- és tévéjogokat, és ez jelentős anyagi biztonságot jelent a kluboknak.

Csányi arra számít, hogy a válság leveri a játékosok fizetését. Szlovákiában, Horvátországban, Szerbiában nagyon sok klub küzd a fennmaradásért, sok szabad focista lesz. Szerinte a magyar bajnokságban irreálisak a fizetések, ötszörös különbség van legalacsonyabb és a legmagasabb átlagfizetést biztosító klub között.

Meggyőződésem, hogy ma a magyar bajnokság teljesítménye alapján nem indokoltak a több tízezer eurós fizetések.

Csányi arra is kitért, hogy jó döntés volt-e a nemzetközi kézilabdaszezon lezárása. Szomorúnak nevezte, hogy az Európai Kézilabda Szövetség félbehagyta az idényt, mert még az UEFA is azt tervezi, hogy befejezi az összes európai kupát. Az európai szövetség döntése miatt a Pick Szeged nem juthatott be a Final Fourba. "A járványhelyzet ellen nincs orvosság, nem lehet mit tenni. A hatósági intézkedések teljesen jogosan mindenféle sportszempontot fölülírnak."

