A katari vb-döntő hőse a Premier League-ben folytatja!

A Marca spanyol sajtóhírekre hivatkozva azt állítja, Karim Benzema összebalhézott új klubja, az al-Ittihad vezetőedzőjével, Nuno Espírito Santóval. A francia aranylabdás állítólag megsértődött azon, hogy nem kapta meg a csapatkapitányi karszalagot a klubnál, emiatt pedig fel is kérdezte a portugál trénert. Nuno válaszul nemcsak Benzemával, de a klubvezetéssel is közölte, ha rajta múlt volna, a csatár nem igazol a csapathoz, ugyanis nem illeszkedik a „rendszerébe”, és ezt a véleményét továbbra is fenntartja.

Benzema állítólag úgy megsértődött a történtek után, hogy megkérte ügynökét, találjon mihamarabb megoldást a problémáira. A Marca cikke alapján nem egyértelmű, hogy ez az azonnali továbbállást vagy Nuno esetleges eltávolítását célzó kívánság, de adná magát, hogy előbbi legyen.

Benzema – akinek még egy évig élő szerződése volt a Real Madridnál – nyár elején kérte kontraktusa felbontását Spanyolországban, majd csatlakozott idényenként 200 millió eurós fizetés ellenében az al-Ittihadhoz.