A 2024–2025-ös szezonban idegenben még hibátlan Chelsea látogatott a fordulót megelőzően még a tabella élén álló Liverpool otthonába Angliában. Nem mellékesen az a Chelsea, amely ellen – a Pool kezdőjébe ezúttal is bekerült – Szoboszlai Dominik a legutóbbi Premier League-gólját fejelte, még január 31-én.

Az Egyesült Királyságban élő sportújságíró, Bocsák Bence az Indexnek adott interjúban úgy fogalmazott a rangadóval kapcsolatban, ez lesz az első igazán komoly erőpróba a nyáron kinevezett Arne Slotnak – még akkor is, ha csapata már az Old Traffordon és a San Siróban is járt, a Manchester Unitedot 3–0-ra, az AC Milant 3–1-re verve idegenben.

A Liverpool kezdett aktívabban, a csata pedig a két együttes keménységét illetően is rangadót idézett: három perc sem telt el, Moisés Caicedót már a harmadik percben ápolni kellett, nem sokkal később pedig Diogo Jota maradt hosszasan a földön. A portugál ziccerben léphetett volna ki, mikor Tosin Adarabioyo egy sárga lapért cserébe lerántotta – aztán horrorisztikus módon rá is zuhant a rosszul talajt fogó liverpoolira. Ám ez – ha nem is a kilencvenes évek, de még mindig – a Premier League, úgyhogy három perccel később már mindenki a pályán volt a kezdőcsapatokból, és ugyanúgy zakatoltak a csapatok tovább...

Bő 20 perc elteltével a Chelsea előtt adódott az első komoly lehetőség, Cole Palmer próbálkozását azonban sikerült blokkolni. Néhány pillanattal később Mohamed Szalah esett nagyot a tizenhatos jobb csücskénél, Levi Colwill szerelési kísérletét azonban nem minősítették szabálytalannak, így hiába reklamáltak tizenegyesért a hazaiak. Nem úgy a 27. percben! Szalah lőtt passza után Curtis Jones lábát rúgta el Colwill, amiért John Brooks már befújta a tizenegyest. Rob Sánchez jobbra vetődött, a Liverpool egyiptomi ásza középmagasan balra lőtt, így az első, kaput eltaláló lövésből előnybe is került a házigazda (1–0).

A gólöröm Jotának kevésbé volt örömteli, meglehet, a meccs elején kapott ütésnek valami más volt az oka, de fájdalmas arccal bicegett le a kispadhoz alig két perccel a hazai vezetés megszerzése után. A portugál center helyére a Slot-érában a kezdőből kiszorult Darwin Núnez szállt be.

Az argentin válogatottól kisebb sérüléssel visszatérő, a mérkőzésen csak a kispadra nevezett Alexis Mac Allister hiányában Szoboszlai valamivel több védekező feladatot kapott holland mesterétől, mint az idény eddigi részében jellemző volt. Többnyire egyébként a Chelsea ászával, a 2023 nyara óta a legtöbb PL-gólban közreműködő (gól + gólpassz) Cole Palmerrel küzdve a középső harmadban. A 38. percben így is a magyar válogatott csapatkapitányára jött ki a lövés egy liverpooli kontra végén, 13 méterről viszont a jól helyezkedő Sánchez kezei közé lőtt.

A vörösök mezőnyfölényéhez nem férhetett kétség, de összességében a küzdelem dominált, több bosszantó technikai hiba tördelte a játékot. Kidolgozott helyzet alig-alig akadt, amit a 35 perc alatt a két csapat által összehozott két, kaput eltaláló gólszerzési kísérlet (abból az egyik Szalah büntetője) remekül jellemzett.

A hajrában rendre jól jött ki a Chelsea a játékvezetői döntésekből, előbb Cody Gakpo találatát nem adták meg les miatt, majd a hosszabbítás perceiben egy elsőre megítélt tizenegyest vont vissza hosszas videózás után Brooks. Tény, Sánchez előbb a labdát érte el, mielőtt Jonest szabályosan átreptette volna a feje felett.

Amit a vörösök az első félidőben felépítettek, három perc alatt vesztegették el a második játékrész elején. Caicedo remek ütempassza után Nicolas Jackson vette be a hazai kaput. Noha a találatot elsőre les miatt nem adták meg, a VAR-ellenőrzés ezt is felülbírálta. A nagyot nyújtózó Ibrahima Konaté lábfeje lógott be (1–1).

A döntetlen állás azonban nem maradt soká: újabb három perccel Jackson találata után a mélységből érkező Curtis Jones mattolta Sánchezt. Az angol középpályás Szalah jobbról érkező beadására érkezett mélységből, és bár a labdaátvétele nem sikerült tökéletesre, jobbal még épp el tudta bökni azt a kivetődő spanyol kapus mellett (2–1).

Hiába indult kifejezetten szórakoztatóan a második játékrész, a meccs hamar visszaült az első félidei medrébe. A 70. percben Palmer célozhatta meg ígéretes helyzetben a jobb alsót, a visszazáró Szoboszlai óriási mentése mellett nem született gól az akcióból – a társak már-már úgy ünnepelték a magyart, mintha gólt lőtt volna.

A mérkőzés utolsó fél órájában a Chelsea egyértelműen többet birtokolta a labdát, a Liverpool passzpontossága pedig 80 százalék alá zuhant, így sziporkázó hazai játékról egyáltalán nem volt szó. A Slot-csapat győzelme azonban, az említett Palmer-helyzetet leszámítva, így sem került komoly veszélybe – még a hétperces ráadás pillanataiban sem. Pedro Netónak ugyan akadt egy ígéretes beadása a jobb szélről, a hosszún érkező Christopher Nkunku bevetődése veszélyesebb volt a reklámtáblákra (és önmagára), mint Caoimhín Kelleher kapujára.

A nap korábbi mérkőzésén a Manchester City a 95. percben született, vitatható góllal húzta be a három pontot a Wolverhampton otthonában (1–2).

Győzelmével a Liverpool visszaállt a tabella élére, nyolc forduló után 21 pontot gyűjtve és eggyel megelőzve a Cityt. A harmadik helyezett Arsenal a szombati vereségének is köszönhetően kissé leszakadt, 17 ponttal áll a dobogó harmadik fokán, míg a Chelsea a forduló előtti helyzethez képest egy pozíciót rontott, és a hatodik helyről várhatja majd a jövő hétvégi folytatást.

LABDARÚGÁS

PREMIER LEAGUE, 8. FORDULÓ

Liverpool FC–Chelsea FC 2–1 (Szalah 29. – 11-esből, Jones 52., ill. Jackson 48.)

Korábban

Wolverhampton–Manchester City 1–2 (1–1)

Szombaton játszották

Tottenham Hotspur–West Ham United 4–1

Fulham–Aston Villa 1–3

Ipswich Town–Everton 0–2

Manchester United–Brentford 2–1

Newcastle United–Brighton 0–1

Southampton–Leicester City 2–3

Bournemouth–Arsenal 2–0

Hétfő

Nottingham Forest–Crystal Palace 21.00

(Borítókép: Curtis Jones gólöröme 2–1-es liverpooli vezetésnél. Fotó: Getty Images Hungary)