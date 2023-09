Új hőst ünnepel a Real Madrid, új bűnbak a Manchester Unitednél

Véget ért egy éra

Ezzel már a rajt előtt foglalkoztunk, de muszáj ezzel kezdeni, hiszen akkora jelentőségű eseményről van szó:

20 egymást követő idény után először keresgéljük hiába a BL-főtábláján Cristiano Ronaldo és/vagy Lionel Messi klubját.

A páros az örök góllövőlistán és gólpasszrangsorban is az első két helyen áll, a lejátszott meccseket tekintve csak Iker Casillas fér be közéjük a második helyre (mindegyik kategóriában a portugál az első), előbbi hétszer, utóbbi hatszor lett gólkirály, és öt, illetve négy BL-győzelemmel zártak.

20 év után álmos visszatérés

A Newcastle United viszont két évtized után tért vissza az elitsorozatba. Mit ne mondjunk, eléggé álmoskásan, hiszen a hétvégén óriási verést kapó Milan gyakorlatilag lejátszotta a pályáról a PL-negyediket, már az első félidőben 15 lövése volt a házigazdának, amely végül 25-ig jutott – más kérdés, hogy a „szarkák” megúszták 0–0-val. A piros-feketék rekordja amúgy 27, gól nélküli lövés, még a PSV elleni 2005. októberi meccsről.

25 - Milan's 25 shots was their most in a #UCL game without scoring since they fired 27 against PSV in October 2005. Curse.#MilanNewcastle — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 19, 2023

Lipcsei villámgól és álombefejezés – magyarok nélkül

Szoboszlai Dominik Liverpoolba szerződése és Willi Orbán sérülése után a hosszú kihagyás után a kispadra visszatérő Gulácsi Péternek volt ezúttal egyedül esélye pályára lépni az RB Leipzigben, de kapust ritkán cserélnek azért, úgyhogy nem meglepő módon ezúttal magyarmentes volt a lipcsei csapat.

Viszont remekül bekezdett, Mohamed Simakan 2 perc 22 másodperc után eredményes volt, ennél gyorsan lipcsei találatot csak Angelino tudott szerezni, 2020-ban a Manchester United ellen 1:48 után volt eredményes.

Bár a Young Boys egyenlített, a hajrában a németek két góllal megnyerték a meccset – a 20 éves és 111 napos Benjamin Sesko a klub történetének legfiatalabb játékosaként zárta le a meccset a ráadásban (1–3).

BEK-döntős visszavágó

A Feyenoord és a Celtic eddigi egyetlen egymás elleni mérkőzése az 1970-es BEK-döntő volt, amelyet a rotterdami csapat 2–1-re megnyert, és első holland csapatként ülhetett fel Európa trónjára.

1970 - The only previous meeting between Feyenoord and Celtic was in the 1970 European cup final, with @Feyenoord winning 2-1 to become the first Dutch side to lift the trophy. Heritage. pic.twitter.com/oYnsWrcwwH — OptaJohan (@OptaJohan) September 19, 2023

A holland bajnok ezúttal is győzött, a 2–0-s sikerhez azért nem ártott a skótok két piros lapja sem, valamint az, hogy Calvin Stengs Wesley Sneijder óta első hollandként szabadrúgásgólt szerzett a BL-ben, megtörve egy 2014 óta élő szériát.

Lewandowski beérte Raúlt, de messze még Messiék

A Royal Antwerp hálójába betaláló lengyel klasszis a 33. különböző csapat kapuját vette be a Bajnokok Ligájában, ezzel beérte az örökranglista 4. helyén álló Raúlt, és már csak egyre van a dobogós Karim Benzemától.

Az első két helyezett nyilván nem meglepő a felvezetőnkből, ezen a listán Messi (40) megelőzi Cristiano Ronaldót (38).

Viszont így is klubrekorder lett

No nem ebben, hanem a legidősebb gólszerző kategóriájában, amit eddig Gerard Piqué tartott a katalánoknál (34 év és 260 nap), Robert Lewandowski most 35 évesen és 29 naposan volt eredményes a BL-ben. A vége gála lett, a Barcelona 5–0-ra győzött.

Újabb dél-amerikai tinédzser köszönt be

Kevin Kelsy 19 évesen és 54 naposan talált be a Sahtar színeiben a Bajnokok Ligájában, ezzel az elitsorozat történetének negyedik legfiatalabb dél-amerikai gólszerzője lett. Ezt a rangsort a paraguayi Roque Santa Cruz (18 év, 71 nap) vezeti, megelőzve Messit (18 év, 131 nap) és a brazil Rodrygót (18 év, 301 nap).

Jugadores sudamericanos más jóvenes en anotar en Champions League #UCL



Roque Santa Cruz (18 años y 71 días)

Lionel Messi (18 años y 131 días)

Rodrygo (18 años y 301 días)

KEVIN KELSY (19 años y 54 días)

Marquinhos (19 años y 126 días)https://t.co/UBs7uV8QzE — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 19, 2023

Atléticós korrekorderre ritka kapusgól volt a válasz

A madridiak a 20 éves és 96 napos Pablo Barrios révén szereztek vezetést Rómában, amivel Saúl (20 év, 334 nap) klubrekordját adta át a múltnak a spanyol játékos. A győzelem nem jött azonban össze, mert a 95. percben jött Ivan Provedel, és egyenlített. Az érdekesség? Provedel a Lazio kapusa…

Előtte legutóbb a Hapoel Tel-Aviv akkori kapusa, Vincent Enyeama talált be kapusként a BL-ben, a Lyon ellen. Még 2010-ben! Provedel találata második akciógól volt, amelyet kapus szerzett a sorozatban.

⚽️ Ivan Provedel is the first 𝐆𝐎𝐀𝐋𝐊𝐄𝐄𝐏𝐄𝐑 to score a Champions League goal since Vincent Enyeama netted from the spot for Hapoel Tel Aviv against Lyon in 2010#UCL pic.twitter.com/HE2ZYo32dM — WhoScored.com (@WhoScored) September 19, 2023

Elképesztő manchesteri szőnyegbombázás

A címvédő City még a Milannál is nagyobb tűzijátékot mutatott be, az első félidőben 22 lövése volt a Crvena zvezda ellen, ami az Opta statisztikagyűjtésének kezdete óta a legmagasabb szám. Ironikus módon az ellenfél kapuja felé egyszer, a 45. percben néző szerb csapat a játékrész utolsó percében így is megszerezte a vezetést.

22 - Since 2003-04 (when we have the data available), Man City's 22 shots against Red Star is the most any side has had in the first half of a #UCL match. Catch. #MCIRSB — OptaJoe (@OptaJoe) September 19, 2023

A fordulást követően viszont már jött a papírforma, Julián Álvarezék végül simán nyertek 3–1-re, pedig Kyle Walker találatát les miatt még el is vették. Az argentin támadó két gólja mellett is remekelt, összesen nyolc lövése és hét helyzetkialakítása volt, vagyis egymaga 15 gólhelyzetért felelt!

Kylian Mbappé beállította a párizsi csúcsot

A Dortmund elleni büntetőjével sorozatban a hetedik idényben volt eredményes a Bajnokok Ligájában, amivel beállította a PSG klubrekordját, amit Edinson Cavanival tart közösen. A párizsiak két kaput eltaláló lövéssel 2–0-ra győztek végül.

7 - Kylian Mbappé has scored in the Champions League for Paris Saint-Germain for the seventh consecutive season, equalling Edinson Cavani's record with the club (also 7 seasons). Unmissable. #PSGBVB pic.twitter.com/V5aatnpZWu — OptaJean (@OptaJean) September 19, 2023

Ez amúgy már a 35. BL-gólja volt a PSG színeiben, amivel beállította Thierry Henry arsenalos termését, és már csak Benzema realos 78-a előzi meg a francia futballisták egy klubban szerzett BL-góljait illetően.

BL-döntő-visszavágó – gólesővel

Minden idők legdrámaibb végjátékát hozta az 1999-es BL-döntő Barcelonában, amikor a 91. percben még vezető Bayern München a 93. percre hátrányba került, és kikapott a Manchester Unitedtől.

Abban az idényben a csoportkörben is összecsaptak a felek, akkor Münchenben 2–2 lett, Manchesterben 1–1, így az angolok jól kezdtek a párharcban. Azóta viszont nem sok sikerélmény volt: 2001-ben a negyeddöntőben oda-vissza nyertek a németek, a következő évben a csoportkörben két döntetlen született, majd 2010-ben a negyeddöntőben idegenben szerzett több góllal ment tovább a Bayern. Ezt követően mostanáig a 2014-es negyeddöntő volt az egyetlen párharcuk, akkor a manchesteri 1–1 után a németek otthon 3–1-re győztek.

A mostani meccset parádés müncheni csoportmérleg vezette fel: a legutóbbi 34 találkozóból 31 győzelem és 3 döntetlen volt a mérleg. Ez a rendkívül látványos 4–3-as hazai siker után 35 meccs, 32 győzelemre javult.

Az első gól előtt ismét óriásit hibázott André Onana, akit az internet népe nem is kímélt az esetet követően:

A találkozón büntetőből eredményes volt a Tottenhamtől érkező Harry Kane is, aki a legutóbbi 11 MU elleni meccsén öt gólt és négy gólpasszt jegyzett.

Megint Bellingham volt a Real Madrid megmentője

A nyáron igazolt Jude Bellingham Laurie Cunningham, Steve McManaman, David Beckham, Michael Owen és Jonathan Woodgate után a hatodik angol játékosként mutatkozott be a Real Madridban az elitsorozatban, és ha már ott volt, nem is tétlenkedett: a 94. percben ő döntötte el az Union Berlin elleni csoportnyitót.

Azt nem lehet mondani, hogy ne próbálná villámgyorsan törleszteni 103 millió eurós vételárát: a bajnokságban öt meccsen öt gólja és egy gólpassza van, az Almería elleni 3–1-es fordításban duplával és előkészítéssel vette ki a részét, a Celta ellen a meccs egyetlen gólját jegyezte, a Getafe ellen pedig a 95. percben döntött a 2–1 során.

Sokan kételkedtek, hogy a még mindig csak 20 éves angol középpályás mennyire illik majd bele a madridiak csapatjátékába, és mennyire lesz hatékony új állomáshelyén. Nos, a hat meccs, hét kanadai pont, négy meccseldöntő performance azért elég jó kezdés…

De ha már kezdés: Cristiano Ronaldo, Isco és Marco Asensio után a negyedik Real-játékos lett, aki a bajnokságban és a BL-ben is góllal debütált.

4 - Jude Bellinghamis the fourth player to score on his debut for @realmadriden in both LaLiga and the Champions League in the 21st century, after Cristiano Ronaldo in 2009, Isco Alarcón in 2013 and Marco Asensio in 2016. Star. pic.twitter.com/5bSf1n3IEa — OptaJose (@OptaJose) September 20, 2023

Fiatalság, győzelem!

A Red Bull Salzburg kezdőcsapatának átlagéletkora 21 év és 183 nap volt a Benfica elleni lisszaboni mérkőzésen, ami a BL-történetének legfiatalabb tizenegyét eredményezte.

Az osztrák csapat a meccs nagy részében emberelőnyben játszva 2–0-ra győzött esélyesebb riválisa otthonában, még egy kihagyott büntető is belefért.

21y 183d – Aged 21 years and 183 days on average, FC Salzburg are fielding the youngest ever starting XI in a match by any team in UEFA Champions League history tonight. Youth. #SLBSAL pic.twitter.com/qBoeMo2IwI — OptaFranz (@OptaFranz) September 20, 2023

Londoni álomrajt

Az Arsenal hét év után tért vissza a BL-be, méghozzá remekül: 4–0-s PSV elleni sikerrel. A londoni együttes tíz év után rajtolt legutóbb győzelemmel, és a 2010–2011-es Braga elleni 6–0 óta a legjobb első meccsét mutatta be.

A mérkőzésen Bukayo Saka, Martin Ödegaard, és Leandro Trossard is gól+gólpasszig jutott, a negyedik találatot Gabriel Jesus szerezte, és Reiss Nelsonnak volt még egy előkészítése.

Modric Puskás nyomdokain

Luka Modric lett a Real Madrid harmadik játékosa, aki 38. születésnapja után pályára lépett a Real Madridban a legrangosabb kupasorozatban, 1965-ben Puskás Ferenc, 1996-ban pedig Paco Buyo mutatta be ezt korábban.

38 - Players aged 38+ to appear for @realmadriden in the European Cup/@ChampionsLeague:



1965 - Ferenc Puskás

1996 - Paco Buyo

2023 - LUKA MODRIC



Legends. pic.twitter.com/Eu6AR3ysMn — OptaJose (@OptaJose) September 21, 2023