Nadal, Djokovics, Federer: újabb óriási küzdelmet hozhat a US Open

Hétfőn indul az év utolsó Grand Slamje, a US Open, ahol a világelső és címvédő Rafael Nadal, Novak Djokovics és Roger Federer a legnagyobb favoritok, de végre Andy Murray is visszatér, a legjobb fiatal pedig Ivan Lendl-lel erősítve vág neki a tornának. Simona Halep korán összekerülhet Serena Williamsszel, de a címvédő Sloane Stephenstől is sokat várnak. Fucsovics Márton rögtön Djokoviccsal, Babos Tímea a 11. kiemelttel kezd majd.

Nadalnak nagyszerű éve van

A címvédésre készülő Rafael Nadal nagy formában van, az idei szezonban 40 meccset megnyert, és mindössze háromszor kapott ki. A világelső újra dominált a salakszezonban, tizenegyedszer nyerte meg a Roland Garrost, és ezúttal füvön is tartani tudta a lendületet. Hét év után a legjobb eredményét érte el Wimbledonban, és egyedül az újra legjobbja közelébe érő Novak Djokovics tudta megállítani a két napig húzódó, klasszikussá váló elődöntőjükben.

A 32 éves spanyol a US Open felvezető tornái közül nagyon meggyőző volt Torontóban is, legyőzte Stan Wawrinkát, Marin Cilic-et, a döntőben pedig a tornán szárnyaló fiatal görög tehetséget, Sztefanosz Cicipaszt is. A kanadai torna után inkább kihagyta Cincinnatit, de azt mondta, hogy így most kipihenten, újult erővel várja a kezdést New Yorkban. Arról szokásához híven nem szívesen beszélt, hogy ő lenne-e a favorit, szerinte többen is odaérhetnek a végén.

A sorsolásnál Nadalnak kedvezett, hogy Djokovics ezúttal a másik ágra került. A spanyol honfitársa, a lassan visszavonuló David Ferrer ellen játssza a nyitómeccsét. Az ő negyedében van a Garroson döntős Dominic Thiem, de a negyeddöntőben papíron a tavalyi döntős ellenfele, a Wimbledonban is finalista Kevin Anderson lehet a legmagasabban jegyzett ellenfele. Az elődöntőben a tavalyi versenyhez hasonlóan Juan-Martín del Potróval meccselhetne újra.

Federer döcögősebb felvezetéssel érkezett

A második kiemelt Roger Federer, aki 37 évesen, tíz évvel legutóbbi US Open-győzelme után nyerne újra. A svájcinak a legtöbben ezúttal kevesebb esélyt adnak a végső győzelemre, mint Nadalnak, vagy éppen Djokovicsnak. Federer a szezon elejét pont olyan nagyszerűen kezdte, mint tavaly, megvédte címét az Australian Openen, de aztán az idei éve összességében eddig nem sikerült olyan jól, mint az előző.

A füves pályás felkészülése jónak tűnt, Wimbledonban azonban meccslabdáról kikapott a negyeddöntőben a későbbi döntős Andersontól. Utána lemondta a torontói tornát, hogy helyette csak Cincinnatiban alapozzon a US Openre. Voltak nagy meccsei, de nem volt teljesen meggyőző, a döntőben pedig nem ment neki jól a játék, borzasztó sokat hibázott Djokovics ellen. Federer erről azt mondta, hogy Cincinnatiban közel sem tudta a legjobbját játszani, de összességében felkészülésként fontosnak tartotta a tornát.

Mint mondta, rengeteget jelentene neki, ha újra győzni tudna Flushing Meadows-ban, és a kezdésre jó formában érzi magát. Finoman szólva sem kapott könnyű sorsolást: már a harmadik körben találkozhat az ausztrál fenegyerekkel, Nick Kyrgiosszal, ráadásul 6. kiemeltként Djokovics nemcsak a svájci ágára, hanem a negyedébe is került. Ez azt jelenti, hogy Federer és Djokovics már a negyeddöntőben szembekerülhet egymással, míg az elődöntőben Alexander Zverev, vagy Marin Cilic jöhetne a továbbjutónak.

Djokovics újra esélyes

Djokovics egyre előrébb lépked a világranglistán is, az elmúlt hetek, hónapok alapján pedig az egyik nagy esélyessé lépett elő. Djokovics meglehetősen turbulens időszakon ment át az elmúlt két évben: voltak magánéleti problémái, küzdött motivációs gondokkal, sérülésekkel, átesett egy kisebb könyökműtéten, a csapatát pedig megjárta Andre Agassi is, de végül visszatért jól bevált régi edzőjéhez, Marián Vajdához.

Már látszott a fejlődés, de Wimbledon előtt még nem lehetett tudni, pontosan mire lehet képes, végül azonban Nadalon is átlépve, a legjobb formájának közelébe visszaérve nyerte meg 13. Grand Slamjét. Torontóban kikapott Cicipasztól, de Cincinnatiban megint erőt tudott mutatni, megnyerte a gyűjteményéből még egyedüliként hiányzó 1000 pontos tornát. Ezzel új rekordot is felállított: ő az első, aki meg tudta nyerni mind a kilenc mestertornát (a Grand Slamek, és a vébé után legfontosabb versenyeket).

„Nehéz hónapok voltak a sérülés miatt, de aztán nyertem Wimbledonban és Cincinnatiban. Csodálatos érzés" – mondta. A US Openen majd kedden rögtön Fucsovics Mártonnal kezd, és a magyar teniszezőnek a legjobbjára lesz szüksége ellene. Ha Djokovics továbbjut, akkor a negyeddöntőben Federerrel kell valószínűleg lemeccselniük, melyikük elődöntőzhet, ahol neki is Zverev, vagy Cilic lehet a legmagasabban jegyzett ellenfele.

Lendl-nek új protezsáltja van

Ott lesz egyébként az egykori nagy négyesből a mezőnyben újra Andy Murray is, aki a sérülés, és a műtét miatti kihagyás után azonban csak 378. a világranglistán, és egyelőre azt reméli, hogy oda tudja tenni magát a mérkőzéseken, amivel pedig idővel a tenisze is visszajön majd. A sorsolás úgy hozta, hogy a harmadik meccsén már akár Juan-Martín del Potróval is találkozhat, a 2009-es bajnok argentin még soha nem állt ilyen jó, 3. helyen a világranglistán.

A fiatalok közül a 21 éves Zverev stabilan ott van az élvonalban, 4. a világranglistán, és a Garroson sikerült végre életében először egy Grand Slamen is negyeddöntőbe jutnia. Wimbledonban azonban megint a harmadik körben búcsúzott, és a kemény pályás felvezető tornák is felemásan sikerültek neki: megvédte címét Washingtonban, de Torontóban ő is áldozatul esett Cicipasznak, Cincinnatiban pedig rögtön a nyitómeccsén kikapott. A US Opennek azonban újult reményekkel vág neki, és már a Murray-t GS-győzelemig vezető Ivan Lendl is segíti a felkészülését.

A 2014-es bajnok Cilic továbbra is jó formában van. Kanadában Nadaltól három szettben kapott ki a negyeddöntőben, ő volt az egyetlen, aki játszmát tudott fogni ellene a tornán. Cincinnatiban pedig Djokoviccsal játszott egy döntő szettes mérkőzést az elődöntőben.

A legkomolyabb első fordulós meccsnek viszont a műtétje után egyre jobban belelendülő Stan Wawrinka, és a tavalyi nagyszerű évéhez képest idén megint erősen hullámzó Grigor Dimitrov összecsapása ígérkezik. Wimbledonban is az első fordulóban találkoztak, akkor a 2016-ban US Open-bajnok svájci nyert.

Érdemes lesz figyelni a 15. kiemelt Sztefanosz Cicipaszra is, aki az évet még 91. helyen kezdte, viszont Torontóban zsinórban négy top10-es játékost vert meg.

Elvonták Fucsovics figyelmét

A legjobb magyar férfi teniszező, Fucsovics Márton tavaly egy küzdelmes, ötszettes meccsen kapott ki az első körben Nicolas Mahut-től. A világranglista 40. helyezettjének most sokkal nehezebb dolga lesz, bravúrra lenne szükség Djokovics ellen. Fucsovics azt mondta a mérkőzés előtt, hogy ezen a meccsen csak a szerbnek van veszítenivalója, és az edzésekről jól ismeri ellenfelét. A magyar játékosnak mindenképpen fontos lehet, hogy miután az Australian Openen játszott Federerrel, most egy jó formában lévő Djokovics ellen is kipróbálhatja magát a világ legnagyobb teniszstadionjában, az Arthur Ashe-ben.

Magyar részről azonban a US Open előtti napokra rányomta a bélyegét, hogy Fucsovics pénteken a Facebook-oldalán kifakadt a magyar tenisz szövetségre, és kiírta magából az eddig a háttérben zajló problémáit, amik a felkészülését is befolyásolták. Mint írta, méltatlannak tartotta, hogy választ sem kapott felvetett problémákra, és kérdéses a játéka a Davis-kupa szeptemberi fordulójában. Vasárnap a legjobb magyar női teniszező, Babos Tímea is megszólalt az ügyben: kiállt Fucsovics mellett, szerinte sem kapnak elég tiszteletet és erkölcsi támogatást.

A szintén világranglista 40. Babos a 11. helyen kiemelt orosz Darja Kaszatkina ellen kezd a US Openen. Babos május közepe óta csak két meccset nyert egyéniben, és a legutóbbi két versenyén korán kiesett. Párosban viszont GS-győztes, újra világelső, és sokkal jobban megy neki a játék, Kristina Mladenoviccsal együtt már kvalifikálták magukat az évzáró szingapúri vébére is.

Halep stabil, Williams mindig esélyes

A nőknél a legnagyobb figyelem megint Serena Williamset kíséri, hiszen a 23-szoros GS-bajnok szülésből visszatérve Wimbledonban már újra döntőt tudott játszani. A US Openen 17. kiemelt Williams azonban próbálta csökkenteni a várakozásokat a torna előtt, és a wimbledoni döntő óta csak három tétmeccset játszott, ebből kettőt elbukott. A harmadik körben mindenesetre saját testvérével, Venusszal meccselhetne, a következő fordulóban pedig a világelső Simona Halep lehet az ellenfele.

Halep nagyon stabil idén, 53 meccséből csak hatszor kapott ki, és óriási előnnyel vezeti a világranglistát. A román teniszezőnő döntős volt az Australian Openen, a Roland Garroson pedig átszakadt a gát, és meg is nyerte első Grand Slamjét. A közvetlen felvezető tornák közül Montrealban győzött, Cincinnatiban pedig döntős volt, láthatóan továbbra is jó formában van.

A címvédő Sloane Stephenstől is sokat várnak, a harmadik kiemelt tavaly egy lábsérülésből visszatérve tudott eljutni a tornagyőzelemig. Idén döntős volt a Garroson, és Montrealban is Haleptől kapott ki a döntőben. A második kiemelt, idei Australian Open-bajnok Caroline Wozniacki az év eleje óta mindössze Eastbourne-ben tudott tornát nyerni. Sokan kíváncsiak a holland Kiki Bertensre is, miután Wimbledonban negyeddöntős volt, és a mezőnyt végigverve, Halepet legyőzve tudott nyerni Cincinnatiben.