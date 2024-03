Hosszú várakozás után márciusban hivatalosan is leleplezte az Asus a Zenfone család következő generációját, ám amilyen nagy volt az elvárás a 11-es modellel kapcsolatban, olyan nagy lett a csalódás. Az Asus ugyanis látszólag mindent felrúgott, ami a Zenfone készülékeket egyedivé és szerethetővé tette. Ahogy arról az előző generációról készült tesztünkben is beszámoltunk, a Zenfone 10 a 2023-as év egyik legjobban összerakott készüléke lett. Azok számára, akik egy kompakt, de csúcskategóriás teljesítménnyel rendelkező mobilt kerestek, pedig a tökéletes választás volt.

Egyelőre úgy tűnik, a kompakt formától egy időre mindenképp el kell búcsúzni, a Zenfone 11 Ultra ugyanis szöges ellentéte annak, amit az előd képviselt. Sokkal nagyobb, vastagabb és drágább lett, kialakítása pedig inkább a ROG Phone-ok világát idézi, mintsem a Zenfone-okét. Az utóbbi állítás egyébként olyannyira igaz, hogy a Zenfone 11 Ultra tulajdonképpen az általunk is tesztelt Asus ROG Phone 8 Pro enyhén újratervezett külsőbe csomagolt mása lett – milliméterre pontosan ugyanazokat a méreteket és közel azonos specifikációkat találunk a két készülékben.

Az előzetes információk alapján tehát a Zenfone 11 Ultra nem indít túl jól, nem igazán lehet látni, mi volt az Asus terve a készülékkel – használat közben azonban bőven találni benne szerethető dolgokat. Mutatjuk, mit érdemes tudni a Zenfone 11-es család legújabb – és egyelőre egyetlen – tagjáról.

A Zenfone 11 Ultra egy szürke, újrahasznosított és fenntartható forrásokból érkező alapanyagokból készült dobozban futott be hozzánk, amelynek már a mérete is arról árulkodott, hogy a Zenfone 10-zel ellentétben itt bizony már nem kapjuk meg a „teljes csomagot”. A tetőt leemelve egyből egy tárolóval találjuk szemben magunkat – ebbe egy műanyagtokot pakolt az Asus –, ez alatt pedig már maga a készülék vár minket. A dobozban ezen felül egy USB-C-s adatkábelt és egy SIM-tűt kapunk, a hálózati adapter tehát kimaradt.

Ahogy említettük, a készülék semmiben sem hasonlít az elődre, annál inkább azonban a januárban debütáló ROG Phone 8 Próra. Akárcsak a gamereknek szánt készülék, a Zenfone 11 Ultra is 163,8 x 76,8 x 8,9 milliméteres külsőt kapott, súlya azonban egy teljes grammal kevesebb lett, így csak 224 grammot nyom. A készülék kerete alumíniumból készült, a hátlap pedig matt üveg – azon dizájnelemként a Zenfonok esetében használt „A” betű jelenik meg. Kijelző tekintetében is szinte ugyanazt kapjuk, mint ami a Rog Phone 8 Próba került. Ennek értelmében a Zenfone 11 Ultrát egy 6,78 hüvelykes, 1080 × 2400 képpontos, akár 144 hertzes és 2500 nites fehérfényerő kibocsátására képes LTPO OLED-panellel vértezte fel az Asus. A kijelző támogatja a HDR10 szabványt, a karcok és törésekkel szembeni védelemről pedig Gorilla Glass Victus 2 gondoskodik.

A panel összességében remek, arra negatívumot nem igazán lehet mondani,

egyedül az azt körülvevő kávák aszimmetrikussága az, ami miatt egy képzeletbeli ranglistán a konkurencia készülékei beelőzhetik azt. Plusz pont, hogy a kijelző alá helyezett optikai ujjlenyomat-olvasó gyors és megbízható, pozicionálása azonban belátásunk szerint nem a legkényelmesebb, 1-1,5 centiméterrel érdemesebb lett volna lentebb pakolni.

Bőven van benne szufla

Akárcsak a kijelzőre, úgy a teljesítményre sem lehet panasz. A Zenfone 11 Ultra megkapta a jelenleg elérhető legerősebb, androidos mobilokba szerelhető chipet, a Snapdragon 8 Gen 3-as lapkát, amit 16 gigabyte memória és 512 gigabyte UFS 4.0 tárhely egészít ki – pontosan úgy, mint a ROG Phone 8 Pro esetében. Nem igazán találni olyat, ami megizzasztaná az Asus új készülékét, leszámítva a nagy teljesítményt igénylő alkalmazások és játékok huzamosabb ideig tartó futtatását – akkor ugyanis jócskán fel tud melegedni a mobil.

Akkumulátor tekintetében 5500 milliamperórás telepet kapunk, amelyet akár 65 wattal is tudunk tölteni, ezzel megközelítőleg 40 perc alatt tölthető nulláról 100 százalékra az aksi. Az üzemidő a combos telepnek köszönhetően másfél, de akár két nap is lehet, bár utóbbi leginkább csak visszafogott használat mellett érhető el. A Zenfone 11 Ultra támogatja továbbá a vezeték nélküli töltést (15W) és 10 wattal képes más készülékeknek is energiát átadni.

Ami a kamerákat illeti, nagy meglepetésre pontosan ugyanazt a felhozatalt kapjuk, mint ami a ROG Phone 8 Próban található – egyedül a kamerasziget dizájnja lett kissé visszafogottabb. A hátoldalon egy 50 megapixeles (f/1.9, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS) nagy látószögű, egy 32 megapixeles (f/2.4, 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS), háromszoros optikai zoomolásra képes telefotó- és egy 13 megapixeles (f/2.2, 13mm, 120˚) ultra nagy látószögű kamera kapott helyet. Mindhárom egység támogatja a HDR- és éjszakai módokat, bár az ultra nagy látószögű kamerának ez esetben már akadnak problémái – ami azonban meglepően jól teljesít, az az 50 megapixeles főegység. Hátrány, hogy a 8K-s felvételek támogatása ellenére a telefotó egység még 4K-s videót sem tud rögzíteni, összességében azonban elfogadható kameracsomagot kapunk, ami megállja a helyét a felső kategóriás mobilok között – olyan nagyágyúkkal, mint a Galaxy S24 Ultra, a Honor Magic6 Pro vagy az iPhone 15 Pro Max azonban nem tudja felvenni a versenyt, ami az ajánlott fogyasztói ár mellett nem biztos, hogy megengedhető lépés az Asus részéről.

Összegezve

Mindent összevetve tehát a Zenfone 11 Ultra nagyon vegyes érzelmeket kiváltó készülék lett, ami belátásunk szerint mellélövés volt az Asus részéről. Míg a ROG Phone 8 Pro egy tökéletes kialakítású telefon volt az extravagánsabb mobilokat kedvelők számára, addig a lebutított formaterv – amellyel vélhetően az átlagfelhasználókat célozná az Asus – már egyáltalán nem emelkedik ki a konkurencia készülékei közül, sőt az olyan gyártók, mint a Honor, a Xiaomi és a Samsung egyenesen felfalják azt.

Pozitívum, hogy továbbra is megtalálunk a telefonban olyan extrákat, mint például a jack-csatlakozó, ahogy az is jó hír, hogy a Zenfone 11 Ultra már Android 14-gyel érkezik – olyan különlegességekkel, amik izgalmassá tették a kicsivel drágább ROG Phone 8 Prót (hátlapi kijelző, második USB-C csatlakozó, jobb hűtés), azonban már nem rendelkezik az új Zenfone. A készülék hazai ajánlott fogyasztói árát ráadásul 455 ezer jó magyar forintban határozta meg az Asus, ami belátásunk szerint egyszerűen túl magas. Főleg annak tudatában, hogy a konkurenciával ellentétben a felhasználók itt csak két évnyi garantált szoftverfrissítést és négy évnyi biztonsági frissítést kapnak. Némileg javít a helyzeten, hogy rövid ideig 40 ezer forint kedvezménnyel lehet megrendelni a telefont az Asus weboldalán keresztül, mindez azonban nem sokat változtat a készülék helyzetén.

Félreértés persze ne essék, a Zenfone 11 Ultrában szinte minden megvan, amit egy felső kategóriás mobiltól várhatunk, távolról nézve az viszont könnyen belátható, hogy jelenleg számos jobb választást találunk a piacon. Ezek után jogosan vetődhet fel a kérdés, hogy mi lesz a Zenfone mobilok sorsa? – érkezik-e egyáltalán a valós utód, a kompakt méretű Zenfone 11, vagy kénytelenek leszünk beérni az Ultra modellel, ami inkább egy ROG Phone 8 Lite lett? Csak remélni tudjuk, hogy az előbbi szcenárió válik valósággá.