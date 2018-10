60 éves a NASA

1958. október 1-én formálisan is megalakult a NASA, amikor a szervezet felvette a National Aeronautics and Space Administration nevet a korábbi NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) helyett. Azóta több száz űrbéli küldetésen vettek részt az amerikai asztronauták, és most is több tucat projekt fut párhuzamosan az űrhivatal szervezésével.

Ezzel a névváltoztatással az amerikai kormányzat még hangsúlyosabban kifejezte, hogy igyekszik felzárkózni a szovjetekhez, akik egy évvel korábban felbocsátották az első mesterséges műholdjukat, a Szputnyik–1-et, és Lajka kutya is az űrből integetett a lemaradó nyugatnak.

Az űrhivatal ma is ugyanúgy meghatározó szereplő az emberiség életében, az Egyesült Államokban és azon kívül is, akárcsak hatvan évvel ezelőtt. Csak az elmúlt tíz évben, a legutóbbi visszatekintésünk óta számos elképesztő űrprogramot indított a NASA, Donald Trump kormánya pedig elkötelezett amellett, hogy az Egyesült Államok hamarosan visszatérjen a Holdra, és meghódítsa a Marsot:

Elindult az exobolygókra vadászó Kepler Űrtávcső küldetése (2009)

Felszállt az SDO szonda, hogy monitorozza a Nap aktivitását (2010)

A Messenger körberepülte a Merkúrt (2011)

A Juno elindult a Jupiter felé (2011)

A Dawn körberepülte a Vesta aszteroidát (2011)

Felszállt a Mars Science Laboratory, fedélzetén a Curiosity űrszondával (2011)

A Voyager-1 eljutott a Naprendszer határára (2012)

A MAVEN űrszonda elindult a Marshoz, hogy megvizsgálja a bolygó légkörének múltbéli változásának okait, és bebizonyítsa, hogy volt folyékony víz a bolygón (2013)

Elindult napviharokat és azok földi következményeit vizsgálni a DSCOVR űrszonda (2015)

A Dawn megtett egy kört a Ceres törpebolygó körül (2015)

A New Horizons elrepült a Pluto mellett (2015)

Mintagyűjtő akcióra indult a Bennu aszteroidához az OSIRIS-REx űrszonda (2016)

A TESS űrszonda 400-szor nagyobb területen keres exobolygókat, mint a Kepler (2018)

Az InSight leszállóegység a Mars geológiai múltját vizsgálja meg alaposabban (2018)

A Napból áramló hő és energia útját követi nyomon a Parker Solar Probe űrszonda (2018)