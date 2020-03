BBC-elvek, mi? 

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A közmédia a BBC szerkesztői és hírszerkesztési alapelveit követi. Azzal, hogy minket támadnak, általában ezeket az elveket támadják.

Ezt az MTVA merte leírni arra reagálva, hogy a Politico a közmédia belső leveleire hivatkozva leleplezte, amit jó ideje sejteni és látni is lehetett: 2020-ban (meg amúgy már elég régóta) politikai cenzúra működik a magyar közmédiában.

Az is nagyon beszédes, hogy az MTVA hivatalos közleményében egy árva szó nincs arról, hogy ne lenne cenzúra a cégüknél, helyette mindenféle nemzetközi összeesküvésekről és fake news oldalakról kezdtek el hablatyolni. Majd jött a BBC szerkesztési elveinek emlegetése. :DDDDDDDDDD

Egész egyszerűen elképzelni sem tudom, milyen BBC-elvekre hivatkoznak, mert abban természetesen egy árva betű vagy sugalmazás sincs arra, hogy bizonyos témákat a legfelsőbb, netán politikai szinteken kellene jóváhagyatni. Természetesen minden szerkesztőségnek vannak szerkesztői, akik megmondják, segítenek eldönteni, hogy mit hogyan érdemes feldolgozni, ellenőrzik a cikkeket, híreket, de pont a BBC-nél kizárt, hogy bárkinek a főszerkesztőtől (!) kelljen engedélyt kérnie arra, hogy írhasson Greta Thunbergről. Vagy "a migrációról, az európai terrorról, Brüsszelről, egyházi témákról".

És senki ne gondolja, hogy az engedélykérés a normál, szerkesztési ügymenet része. Ha az lenne, akkor a belső levelekben nem emelték volna ki őket, hogy ezekkel óvatosan, különleges jóváhagyás után lehet csak foglalkozni.

Hiába a harcias védekezés, aki követi a közmédia tevékenységét, aki beszél ott dolgozókkal, az tudja, hogy 30 évvel a szocializmus ünnepelt bukása után bizony cenzúra van a közszolgálati hírszolgáltatásban. Bizonyos témákról nem lehet írni, bizonyos témákról meg muszáj. Bizonyos híreket gyorsan kiadnak, bizonyos híreknek órákat kell várniuk a rejtélyes helyről érkező jóváhagyásra, bizonyos pártok közleményei csont nélkül megjelennek, bizonyos pártokét rendre visszadobják. Korábban voltak arr

Rengeteget írtunk arról, hogy a közmédia a saját magára vonatkozó törvényekre fittyet hányva, lényegében csak kormányzati üzeneteket közvetít, azokat erősíti, a független szakértőnek álcázott vendégeik szinte csak kormányközeli, kormánybarát helyekről érkeznek, az ellenzék megszólalási lehetősége ritka, mint koronavírus idején a babkonzerv a közértben. Volt olyan is, hogy a miniszterelnöki irodából direktíva érkezett arról, hogy milyen témákról kell beszélni, mely személyek ellen kell karaktergyilkosságot elkövetni. Az MTVA munkatársai a hivatalból kulcsszavak listáját is megkapták, amelyeket használniuk kell. Hát hol van ilyen a BBC-n? Ez nem közszolgálat, ez az összes létező szakmai szabállyal és a közszolgálati kódexszel is ellentétes.

Teljesen nevetséges és hiteltelen a közmédia felháborodása, amikor ezeket valaki számon kéri, de a BBC-elvekre való hivatkozás tényleg a pofátlanság csúcsa. Nem kell sokáig forgatni ugyanis a BBC szerkesztési elveit, hogy belefussunk a következő mondatba:

(..) az újságírásban arra törekszünk, hogy bemutassuk az igazságot, a lehető legmagasabb sztenderdeknek megfelelően, tisztességesen és pontosan tudósítsunk. Szakembereink professzionálisan döntenek és világosan elemeznek. Pártatlanok vagyunk, és arra törekszünk, hogy a híreink sokszínűen, minden véleményt bemutatva készüljenek, és egyetlen fontos álláspont se legyen alulreprezentált vagy mellőzött. Függetlenek vagyunk a külső érdekektől és megállapodásoktól, amik veszélyeztethetik a szerkesztői integritásunkat.

Ami a közmédiában politikai és közéleti ügyekben történik, az lényegében mind ellentétes ezekkel. De itt van pár további példa is a kételkedőknek:

BBC-elvek, mi?