Kubica és a jövő F1-sztárjai jönnek a Hungaroringre

Egy tizenkilenc éves monacói szupertehetség és több fiatal pilóta is érkezik a hétközi tesztre a magyar pályára, ahol az is kiderülhet, hogy Robert Kubica képes lehet-e újra F1-es versenyen vezetni.

A Hungaroring történetében először rendeznek F1-tesztet a pályán, a Magyar Nagydíj után kedden és szerdán is a Forma-1-es csapatoké lesz Mogyoród. A kétnapos teszt a nagydíjra érvényes hétvégi, vagy a futamra váltott vasárnapi jeggyel ingyen látogatható, videós közvetítés viszont sem tévében, sem az interneten nem lesz róla. A teszt mindkét nap kétszer négy órát tart közte egy óra ebédszünettel, a program reggel 9-kor kezdődik, és este 6-ig tart.

Néhány mostani F1-pilóta mellett többnyire fiatal versenyző kap lehetőséget, akik közül többen meghatározó szerephez juthatnak az F1 következő 10-20 évében. De kik is ők?

Akiket nem kell bemutatni

Öt csapatnál ül autóba jelenlegi F1-es, bár kedden és még szerdán is lesz a Hungaroringen több olyan versenyző, aki ugyan nem vezet, de még megnézi a teszt egy részét.

Kedden ül be:

Kimi Räikkönen (Ferrari),

Stoffel Vandoorne (McLaren),

Max Verstappen (Red Bull)

a Felipe Massa helyére beugró Lance Stroll (Williams)

Szerdán:

Carlos Sainz és

Danyiil Kvjat osztoznak a Toro Rossón.

Szintén nem kell bemutatni az F1-visszatérésen dolgozó Robert Kubicát, aki szerdán hivatalosan is azzal a céllal ül autóba a Renault-nál, hogy felmérjék, képes lehet-e újra Forma-1-es versenyen vezetni.

A fiatal pilótákat három kategóriára bontottuk:

feltörekvő sztárokra,

az F1-re komoly eséllyel pályázó pilótákra és

Charles Leclercre, aki egészen kivételes tehetség.

Meglátjuk, mire viszik

Lucas Auer, Force India: A 22 éves osztrák 2012-14 között a Forma-3-ban indult, elsőre csak két futamot teljesített, majd két negyedik helyet szerzett az összetettben. 2015 óta a DTM-ben indul, idén 10 futam után a 3. helyen áll. Gerhard Berger unokaöccse a Force Indiánál tesztel majd a Force Indiát és az Auer DTM-csapatát is támogató, a rózsaszín festést jelentő BWT cégen keresztül.

Nyikita Mazepin, Force India: A 18 éves orosz pilóta hivatalosan is a Force India tesztelője. Nem először ül majd F1-autóban, a 2016-os silverstone-i teszten már vezetett. A Forma-3-ban indul, jelenleg 15. helyen áll a bajnokságban, dobogóra még nem állhatott.

Santino Ferrucci, Haas: Az amerikai iránt elég nagy a kereslet, egyrészt a Ferrrari pilótakadémiájának tagja, másrészt a szezon eleje óta a Haas teszt- és tartalékpilótája. A 19 éves második szezonját kezdte a GP3-ban, tavaly 12. lett, idén a 14. helyen állt, mielőtt fellépett volna az F2-be. A Tridenthez beugorva egyből pontszerző helyen kezdett a sorozatban, egy 9. és egy 14. helyet szerzett a Hungaroringen. A 2016-os silverstone-i teszten ő is lehetőséget kapott már, akkor azt mondta, hogy elsőre félt a kocsiban a csúszós pályán, de hamar beleszokott. Mindkét nap ő ülhet a Haasban.

Nicholas Latifi, Renault: Jelenleg negyedik helyen áll a 22 éves kanadai az F2-ben, Silverstone-ban nyert, a Hungaroringen szerzett egy második helyett, a Red Bull Ringen is második volt, emellett van még három harmadik helye is idénről. A Renault 2016-ban igazolta le tesztpilótának.

Gustav Malja, Sauber: A svéd pilóta is az F2-ben versenyez idén, legjobb eredménye egy monacói harmadik hely, ami mellett háromszor volt csak pontszerző, a 11. helyen áll. A 21 éves versenyző tavaly 13. helyen zárta a szezont, először ül majd F1-autóban.

Macusita Nobuharu, Sauber: Macusita helyzete nagyon érdekes, hiszen a McLaren fejlesztőpilótája a csapat motorszállítója, a Honda révén került be a Sauberbe, ugyanis amikor bejelentették a tesztlehetőségét, még úgy állt, hogy a Sauber a Hondával folytatja a Forma-1-ben, 2018-tól. Azóta viszont a Ferrarival szerződtek le, vagyis eléggé megtűrt vendég lesz. Pedig nem rossz pilóta, sőt. Már kétszer is nyert idén az F2-ben, legutóbb pont a Hungaroringen, vasárnap. Csak kétszer nem volt pontszerző az idényben, az összetett hatodik helyen áll. 23 éves, két japán sorozatot is megnyert, volt már hatodik is a GP2-ben, ideje, hogy F1-lehetőséget kapjon a sok tinédzser között.

Sean Gelael, Toro Rosso: Egy teljes napot kap az indonéz a Toro Rossónál, de nem ez lesz az első tapasztalata F1-autóval, Bahreinben ugyanis már vezethetett. Az F2-ben nem kezdett jól, három pontja van csak, jelenleg 17., tavaly a 15. helyen zárta a GP2-t. Emellett indult már Le Mans-sorozatokban is.

Meglepő lehet, hogy a fenti versenyzőknek - a japánon kívül - nincsenek igazán eredményeik, de a Forma-1 ezen a szinten teljesen a pénzről szól: a tesztlehetőség nincs ingyen, perkálni kell hozzá, vagy szponzort hozni, vagy olyan kapcsolatot, mint Macusitának van a Hondánál.

Sztárok lehetnek

Luca Ghiotto, Williams: 2016-ban nyert egy futamot és mellé még három dobogós helyezést a GP2-ben a Tridenttel, de csak nyolcadik lett az összetettben. Idén úgy áll az 5. helyen az F2-ben, hogy futamot még nem nyert, de már van három második helye. 2015-ben a GP3 második helyét szerezte meg, egész szezonban hatalmas csatában volt a már a Force Indiánál vezető Esteban Oconnal, aki végül csak 8 ponttal előzte meg a szezon végén.

Pierre Gasly, Red Bull: A 21 éves francia nyerte tavaly a Forma-2-es bajnokságot (akkor még GP2 volt a neve), 2014-ben második lett a Forma Renault 3.5 Seriesben, nyert már Forma Renault 2.0 Eurocupot és francia F4-bajnokságot is. Az F2/GP2 megnyerése után a japán Super Formulába ment tovább, ott négy verseny után a nyolcadik helyen áll, de indult Forma-E-futamon is: New Yorkban elsőre hetedik és negyedik helyeken zárt.

Lando Norris, McLaren: A brit motorsport egyik nagy ígérete. Még csak 17 éves, de már megnyerte az MSA Forma-4-et (2015), a Forma Renault 2.0 Eurocupot és észak-európai kupát (2016), idén pedig úgy áll az európai Forma-3 második helyén, hogy 18 futamból 12-szer dobogós volt újoncként, az őt 18 ponttal előző Maximilan Günther viszont már harmadik szezonját tölti a sorozatban. Januárban indul majd a daytonai 24 órás versenyen is.

George Russell, Mercedes: Önmagában az elég jó ajánlólevél, ha valakire két napra is rábízzák a világbajnoki címért harcoló Mercedest egy teszten. A 19 éves brit Russell 2014-ben megnyerte a brit Forma-4-bajnokságot, ő lett a sorozat legfiatalabb győztese, 2016-ban harmadik volt az európai Forma-3-ban, idén pedig úgy vezeti a GP3-at, hogy a Hungaroringen egyetlen pontot sem szerzett a hétvégén. Áprilisban már tesztelt egy 2015-ös Mercedest, és bár most találkozik először élesben a W08-as Mercedesszel, a szimulátorban többet gyakorolt vele, mint akár Valtteri Bottas, akár Lewis Hamilton.

A 19 éves nagyágyú

A fenti neveket elhomályosítja viszont a Ferrari pilótaakadémia és talán a motorsport mostani legnagyobb tehetsége, a tizenkilenc éves monacói, Charles Leclerc. Hogy mit is érdemes tudni róla? Tavaly ő lett a GP3 bajnoka, idén pedig elképesztő fölénnyel vezet az F2-ben: 14 futam után úgy van 50 pont előnye, hogy háromszor célba sem ért. De még ezek a számok sem adják vissza igazán, mennyire jó, egyszerűen látni kell, amit a pályán művel.

A szezon első hétvégéjén Bahreinben például a sprintversenyen annyira gyors volt, hogy simán be tudott vállalni egy kerékcserét a túlságosan elkopott gumik miatt. Amikor 9 körrel a vége előtt csapata, a Prema kihívta az élről, csak a 14. helyre tudott visszaállni, de a maradék idő is bőven elég volt neki arra, hogy mindenkit visszaelőzzön, tényleg ellopta a show-t.

Bár a Hungaroringen nem nyert a hétvégén, megint szinte minden róla szólt. Az időmérőn a szezon hetedik hétvégéjén a hetedik pole-ját szerezte meg, ám végül egy szabálytalannak ítélt alkatrész miatt kizárták, leghátulról kellett kezdenie. Ez sem zökkentette ki, azon a Hungaroringen, amin tradícionálisan nehéz előzni, a negyedik helyre jött fel a 19. rajthelyről. Oké, ebben benne volt az is, hogy hatalmasat rajtolt, bár nem is a rajtja, hanem az volt zseniális, ahogy az első kanyart a külső íven bevette. Hét kocsit előzött le ekkor, az első körben nyolc helyet ugrott fel, majd két biztonsági autós szakasz után zárkózott sokat. 15 helyet javítani a Hungaroringen elképesztő teljesítmény.

Leclerc's onboard start. Starting from the back of the grid? No problem for him 😎 pic.twitter.com/P3Vo5pSD3p — Gianlu D'Alessandro (@Gianludale27) July 29, 2017

Leclerc tudása nem áll meg az előzésekkel, érdemes megnézni azt is, mekkorát mentett például az osztrák futam rajtjánál.

A Ferrari-tehetséget a tragikus baleset után életét vesztő Jules Bianchi mentorálta, akivel gyerekkora óta barátok voltak, de az autóversenyzére apja inspirálta – a nemrég meghalt Herve Leclerc Forma-3-ig és pár F1-tesztig jutott.

Charles is túl van már három F1-vezetésen, tavaly Silverstone-ban, a Hungaroringen és Hockenheimben is vezethette a Haas egyik kocsiját, ráadásul úgy, hogy közben a GP3-ban is versenyzett, pedig a két autó teljesen más vezetési stílust követel.

Idén Bakuban úgy lett futamgyőztes, majd szerzett egy második helyet, hogy apja három nappal korábban halt meg. "Ebből látszott, hogy mennyire erős, képes volt egy ilyen tragédiát félretenni a hétvégére, és a feladatára koncentrálni" – mondta róla 2016-os csapatfőnöke, Sebastien Philippe.

Nem véletlen, hogy már a 2017-es szezon elején arról kezdtek pletykálni, hogy jövőre a Forma-1-ben vezethet majd, 20 évesen. Eredetileg a Ferrari-motorokkal induló Haasnál merült fel a neve, de az amerikai csapat azóta közölte, hogy jövőre is Romain Grosjean és Kevin Magnussen vezeti majd a két autót. Aztán jött a Ferrari és a Sauber egyezsége, ami után szinte biztos, hogy az egyik Saubert Leclerc kapja majd meg – ezt erősíti az is, hogy a Hungaroringen váratlanul feltűnő Ferrari-elnök-vezérigazgató Sergio Marchionne szerint a Sauber igazi fiókcsapata lesz a Ferrarinak.