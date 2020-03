Kivételesen kemény döntésekkel küzd Európa a koronavírus ellen

Szerdán a magyar kormány veszélyhelyzetet jelentett be, de nem ez volt az egyetlen fontos történés a járvány megjelenése óta ezen a napon: a WHO világjárványnak nevezte a koronavírust, Olaszországban ismét nagyon magas számú új fertőzöttről számoltak be, több ország is az iskolák beszüntetése, rendkívüli helyzet és/vagy országos karantén mellett döntött.

Magyarországon meglett a 13. fertőzött, több országban is növekszik a betegek száma, Bulgáriában, Albániában és Svédországban első áldozatát követelte a vírus. Összeszedtük, mi történt szerdán.

Ez történt itthon

Szerda reggel tizenháromra nőtt a magyarországi koronavírusos esetek száma Magyarországon: a Debrecenben élő brit férfi egy kontaktjánál, egy magyar nőnél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. A nő már napok óta a Szent László kórházban van elkülönítve.

Majd délután Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette: országos veszélyhelyzetet rendelt el a kormány az operatív törzs javaslatára, amely már éjféltől érvénybe lép, és egészen visszavonásig tart.

Betiltják a 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket, az egyetemeken pedig távoktatást rendelnek el.

Beutazási tilalom lesz Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból, ezekből az országokból senki nem léphet be Magyarországra, kivéve, ha magyarokról van szó, nekik otthoni karantént rendelnek el két hétre. A szlovén, osztrák határokon is szigorítások lesznek.

Megtiltják az iskoláknak a külföldi kirándulásokat és a diákok nyári kéthetes külföldi nyelvtanfolyamát is egy évvel elhalasztják. A hivatalos álláspont szerint a betegség gyerekeknél nem jellemző, így nem indokolt az iskolák bezárása, de ez a későbbiekben még változhat.

Az Országos Vérellátó Szolgálat minden olyan véradót kizár 30 napra a véradásból, aki február 5-e után külföldön járt. A kiszűrés a külföldi terület elhagyásának időpontjától kezdődik.

A kormány tárgyalást ígér az ellenzékkel, közös együttműködésre számítanak a járvánnyal kapcsolatos kérdésekben. A veszélyhelyzet hosszabbításáról március 24-én dönt az Országgyűlés.

Már biztosan elmaradnak itthon sport- és kulturális események, több fővárosi hely is bezár, a templomok viszont maradnak.

A fővárosi egyetemek közül az ELTE és a BME már csütörtökön bezár, előrébb hozzák a tavaszi szünetet. A kollégistáknak haza kell menniük.

Hogy mi mást jelent még a veszélyhelyzet, arról ebben a cikkünkben olvashat. Közben az orvosi kamara is megszólalt, szerintük elégtelen a háziorvosok és az egészségügyi dolgozók védelme, és félő, hogy összeomolhat az ellátás.

Globális járvány, helyi ügyek

A WHO szerda este világjárvánnyá nyilvánította a koronavírust, a WHO főigazgatója, Tedrosz Adamon Gebrejeszusz minden országtól a helyzet mérlegelését, tiszta kommunikációt, felkészülést és egymásra vigyázást kér.

Olaszországban közel 200 ember halt meg csak szerdán a vírus miatt. A miniszterelnök, Giuseppe Conte este bejelentette, hogy a karanténban lévő ország összes boltját bezárják, kivéve az élelmiszerboltokat és a gyógyszertárakat. Az olaszországi fertőzöttek száma 12 ezer fölött mozog. Szerdától leállt a vasúti személyszállítás is Ausztria és Olaszország között. Ami a többi orszgáot illeti:

Sorra zárják az iskolákat Európában, szerdén Dániában, Ausztriában éls Lengyelországban jelentettek be iskolabezásárokat,

Szlovákiában rendkívüli helyzetet hirdettek,

Ukrajnában országos karantén van, a cseh parlament házelnöke pedig hazaküldte a képviselőket

Szerbiában betiltották a száz résztvevőt meghaladó rendezvényeket, valamint lezárják a kisebb határátkelőket.

Seattle iskolái is bezárnak legalább két hétre, San Franciscóban megtiltják az ezer főnél nagyobb rendezvények megtartását.

Ez történt még szerdán

A fertőzések számokban

Iránban továbbra is súlyos a helyzet: egy nap alatt 63 áldozata volt a járványnak, és már 9000 fölött a koronavírusos esetek száma.

Az Egyesült Államokban már ezer fölött a koronavírussal fertőzöttek száma, Washington, New York, Kalifornia és Florida államokban a legsúlyosabb a helyzet. Országosan harmincegy áldozata van már a járványnak. Massachusettsben 70 új beteget regisztráltak, valamennyien egy bostoni biotech-cég február végi konferenciáján vettek részt.

Bulgáriában, Albániában és Svédországban is egy-egy életet követelt a vírus, ők a fertőzés első áldozatai ezekben az országokban.

Franciaországban és Spanyolországban is 500 körüli az új fertőzöttek száma, előbbiben 15, utóbbiban 19 új halálos áldozata van a vírusnak.

Németországban 343, Svájcban 155 új fertőzöttet diagnosztizáltak, mindkét országban egy-egy ember halt meg.

A szomszéd országokból Romániában 18, Szerbiában 7, Horvátországban 4, Szlovéniában 23, Ausztriában 64, Szlovákiában 3 új betegről számoltak be, ezekben az országokban nem szedett halálos áldozatot a vírus.

Hol és hogy áll a járvány? Erről még több, folyamatosan frissülő számokat itt talál.

(Borítókép: Mentőautó távozik a budapesti Szent László Kórházból 2020. március 10-én. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)