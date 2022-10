Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke elmondta, hogy az ügy közös, és azért vannak itt, mert a diákokkal vannak, akiket nem hagynak cserben. Hozzátette, a béremelés után sem oldódnak meg az oktatás problémái, a „megalázó” pedagógusbérezés miatt pedig nincs utánpótlás, miközben több ezer tanár megy nyugdíjba.

Arról is beszelt, hogy 1956-hoz hasonlóan most is itt állnak, ráadásul egyre szélesebb a tiltakozók köre. Kijelentette: a baloldalazás és brüsszelezés nem megoldás a követeléseikre. Szerinte a kormánynak nincs terve a tanárhiányra.

21 Szabó Zsuzsa Galéria: Elindult a pedagógustüntetés (Fotó: Németh Kata / Index)

Szabó Zsuzsa úgy véli, a kormányt terheli a felelősség, hogy a tanárhiány miatt sérül a gyermekek tanuláshoz való joga, és a kormány a tanítás szabadságát is elvette azzal, hogy állami tankönyveket írt elő, amelyek álláspontja szerint nem adnak versenyképes tudást. Kijelentette, hogy át kell alakítani az oktatást, majd felolvasta az Orbán Viktor miniszterelnöknek a PDSZ és a PSZ által közösen írt levél tartalmát.

Összefogunk, nem félünk, folytatjuk

– zárta beszédét.