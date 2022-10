László Györgyi, a Magyar Anyák képviselője arról beszélt a színpadon, hogy gyermekei több tanárt is elvesztettek a kirúgások miatt.

Az anyuka több kritikát is megfogalmazott az oktatással kapcsolatban, szerinte a tanárok bérezésének kérdése csak a nulladik feltétele lehet egy modernebb oktatási rendszernek. Azt is hozzátette, hogy a diákokat senki sem tanította a demokráciára, most ezt tanulják az utóbbi napokban.

21 László Györgyi Galéria: Elindult a pedagógustüntetés (Fotó: Németh Kata / Index)

A felszólalás után első zenekarként a Belmondo állt színpadra. Czutor Zoltán frontember üdvözölte a jelenlévőket, és elmondta, hogy akik itt vannak, mindannyian szabad, tisztességes országban szeretnének élni.