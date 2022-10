Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a belvárosban mondott beszédet a nemzeti ünnepen. Úgy fogalmazott: a forradalom hősei saját életüket és családjuk szabadságát kockáztatták, sok esetben áldozták fel a függetlenség kivívásáért, és ha csak néhány napra is, de győztek.

„Az ő törekvéseik, kitartásuk is kellett ahhoz, hogy mi elnyerhessük a nemzeti és az egyéni szabadságunkat. Értük is felelősséggel tartozunk tehát, hogy élünk vele, és minden körülmény-nyomás ellenére is megőrizzük azt. Értük is kötelezettséggel és felelősséggel tartozunk, hogy képesek legyünk együtt ünnepelni egy nemzeti ünnepet” – fogalmazott a városvezető.

Cser-Palkovics András hozzátette: az 1956-os forradalom és szabadságharc bizonyítéka annak, hogy a magyar egy szabadságszerető, nemzeti önrendelkezését véráldozat árán is kivívni kész nép – írja a feol.hu.

A polgármester szerint az 1956-os eseményekben is szerepe volt a magyar nemzet minden szintjének és alkotóelemének.

1956 tehát nemcsak örökségünk, hanem egy évszázados, évezredes ethosznak a megtestesülése is, melyet ugyan más világban, más korban és más eszközökkel, de nekünk is büszkén tovább kell képviselnünk. Ez a hazánk, ez a városunk túlélésének záloga

– mondta Cser-Palkovics András.