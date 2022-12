„Egyetértünk a budapesti Piarista Gimnázium tanáraival, miszerint szükséges az egységes és közös kiállás. Nem hagyhatjuk, hogy állami és egyházi intézmények pedagógusait szembeállítsák egymással, megosztva ezzel minket, hiszen az oktatás közös, nemzeti ügy!” – közölték a kiskunhalasi katolikus óvoda dolgozói.

Mint írták: munkaköri leírásunk tartalmazza, hogy szakmai feladatunk biztosítani a gyermekek köznevelési törvényben foglalt jogait.

„Hivatásunkhoz és hitbeli meggyőződésünkhöz is azt tartjuk méltónak, hogy kiálljunk az érdemi szakmai párbeszédet kezdeményező hozzáértő szakszervezetek és pedagógusok mellett!"

Mint ismert, az egyházi iskolákban is egyre többen tiltakoznak, november 8-án egy tanárballagást is tartottak Budapest belvárosában.

Lakatos Máté középiskolai tanár – aki korábban véleménycikket is írt az Indexre – lapunknak korábban úgy fogalmazott: az elmúlt hetekben az egyházi intézmények pedagógusai is sztrájkoltak, többen közülük a tüntetéseken, demonstrációkon is részt vettek, ami jól mutatja, hogy a nem állami fenntartású iskolákban is egyre nagyobb az elégedetlenség.