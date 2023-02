Gulyás Gergely újságírói kérdésre elárulta, vannak magyar beszállítók az akkumulátorgyáraknál, de ismeretei szerint ezek nincsenek többségben. Kifejtette: a következő évtizedben az elektromosautó-gyártás lesz az ipar közepe, az pedig Közép-Európában egyedülálló, hogy Magyarországon a BMW-nek, az Audinak és a Mercedesnek is van gyára. A magyar alvállalkozók az indulásnál nem foglaltak el olyan helyet a beszállítói láncban, mint most, így a magyar gazdaság is reagált erre, később pedig meghatározó lesz a részesedés.

A miniszter leszögezte: a magyar kormánynak az az elvárása a gyárépítéseknél, hogy betartsák a lehető legszigorúbb környezetvédelmi szabályokat. A debreceni akkumulátorgyár területén nem terveznek különleges gazdasági övezetet létrehozni. Gulyás Gergely hozzátette: nem porciózná a felelősséget abban, hogy ki hogyan kommunikált Debrecenben, de „azokra az észszerű felvetésekre, amelyeket az emberek megfogalmaznak, választ kell adni”.