11:30-kor be kell fejezni a mai Kormányinfót – kezdte Szentkirályi Alexandra. Gulyás Gergely ezután arról beszélt, hogy a kormány minden ülését a háborús helyzet értékelésével kezdi, többszázezren haltak már meg, mindkét oldalon egyre több fegyver kerül a frontra, ami azt vetíti előre, hogy a háború elhúzódhat. A miniszter aggasztó jelnek nevezte, hogy sugárzóanyag-tartalmú fegyverek is megjelentek. A magyar kormány továbbra is azt hangsúlyozza, hogy humanitárius és gazdasági segítségnyújtásban egyetértés van, de az az álláspontjuk nem változott, hogy az egész világnak az az érdeke, hogy a NATO ne keveredjen háborúba, ami atomháborút jelentene. Magyarország nem szállít fegyvereket és nem is enged az országon keresztül Ukrajnába szállítani.