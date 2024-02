A február elsejei rendkívüli EU-csúcs – amelyre azért volt szükség, mert a legutóbbin Orbán Viktor vétója miatt nem sikerült megállapodni a 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keret (MFF) felülvizsgálatában, ami többek között új, 50 milliárd euró támogatást adna Ukrajnának – közben tartott Kormányinfót Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdésként leszögezte, több döntést hozott a kormány szerdai ülésén, mindenekelőtt azonban az uniós helyzetet elemezték. Gulyás Gergely szerint van egy alapvető nézőpontbeli különbség a tagállamok többsége és Magyarország között. Magyarország nincs egyedül az álláspontjával, de a leghatározottabban mondja ki, hogy a háború nem jelent megoldást, azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség, viszont a miniszter szerint a többség a háború pártján áll.

A kormány úgy látja, Európában változásra van szükség ahhoz, hogy a hangnem megváltozzon, a június 9-i EP-választáson ez demokratikus keretek között érhető el. Orbán Viktor az uniós csúcson egyeztetéseket folytat, utána teljes körű tájékoztatást ad az ott történtekről, a nemzeti érdekek érvényesítésére törekszenek, de nem biztos, hogy lesz megállapodás.

Nem sokkal később érkezett a hír, hogy Orbán Viktor vétója ezúttal elmaradt, már az EU-csúcs kezdése után másfél órával sikerült megegyezniük a tagállamoknak a csúcs legkritikusabb kérdésében, Ukrajna további támogatásában. Charles Michel Európai Tanács-elnök szerint Ukrajna stabil, hosszú távú és kiszámítható támogatásra számíthat az unió részéről.

Gulyás Gergely szerint az uniós pénzek egy részét már megkapta az ország, és a kormány tovább tárgyal, szerinte az uniós csúcson való döntéssel nem mondtak ellent a nemzeti konzultációnak. A jogállami eljárást nyílt, nyers, brutális hatalmi küzdelemnek nevezte.

Folytatódik az SMA-szűrés, érkezik a pedagógusbér-emelés

Gulyás Gergely megerősítette, az SMA-szűrések folytatásához szükséges forrásokat a kormány biztosítja, így azok folytatódhatnak, de idén is csak három intézményben.

Ezt követően a pedagógusok béremeléséről – amellyel kapcsolatban megírtuk, hogy biztosan korrekciókra lesz szükség – beszélt a miniszter: két hét alatt 140 ezer tanár kapta meg az okiratokat a béremeléshez. Legkésőbb hétfőn már a megemelt illetményeket kapják meg a pedagógusok. Világos a kormány szándéka: 32,2 százalékos béremelés történik, mindenkinek nő a fizetése.

A héten megszületett a megállapodás a Budapest-bérlet ügyében, Gulyás Gergely szerint ez mindenki számára előnyös, Lázár János építési és közlekedési miniszter beszámolóját az egyeztetésekről elfogadta a kormány. A tárcavezető kommentálta Walter Katalin pulykázós mondatát is, szerinte Karácsony Gergely főpolgármesternek menesztenie kellett volna a BKK vezérigazgatóját – aki egyébként felajánlotta lemondását, de a városvezető nem fogadta el.

Lejárató akció és „hídpénzbotrány”

A kormányülésen szó volt a Magyarországon fogva tartott olasz nő ügyéről is. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy egy antifasiszta bűnözői csoport egy tagjával kapcsolatosan jelentek meg valótlan állítások. Leszögezte, hazugság, hogy a cellában patkányok lettek volna, és bár nem luxusban élnek a börtönökben, de általánosságban tisztaság van. A híreket minden alapot nélkülöző, Magyarország elleni lejárató akciónak minősítette Gulyás Gergely.

A Lánchíd felújításával kapcsolatban elhangzott, hogy „hídpénzbotrány” közepette próbál magyarázkodni a főváros, ami példátlan az elmúlt évtizedek fővárosi beruházásaiban. A miniszter úgy fogalmazott, hogy

a fővállalkozótól a fővárossal így-úgy, de vélhetően valamilyen összeköttetésben álló emberek kaptak pénzeket ellenszolgáltatás nélkül.

Gulyás Gergely szerint a legfontosabb, hogy feltárják az ügyet, ha kell, a nyomozó hatóságok.

Kérdésre válaszolva a Lánchíd-botrányról elmondta, nehéz elhinni, hogy a Városháza tudta nélkül ez a korrupciós ügy megvalósulhatott volna, súlyos korrupció történt, hídpénzt szedtek, ráadásul a Jobbik főpolgármester-jelöltje és az ATV hozta elő először ezt az ügyet. Hozzátette, a Soros-szervezeteknek a legbrutálisabb korrupció is megfelel, ha a baloldalról van szó.

Szóba került Gyurcsány Ferenc leendő otthona is, amelyről az Index is megírta, hogy először jelent meg a Demokratikus Koalíció elnökének vagyonnyilatkozatában. Gulyás Gergely azt mondta, kevésbé érdekli, hova költöznek, a szégyen az, hogy abban a villában laktak, amelyet zsidóktól koboztak el. A miniszter megjegyezte, az nem meglepetés, hogy Gyurcsány Ferencék luxusban élnek.

Szeretettel várják a svéd kormányfőt, Vitézyt még nem lehet mérni

A svéd NATO-csatlakozás ügyében pedig megerősítette, hogy támogatják a csatlakozást, a fontos az, hogy majd akkor szavazzanak erről, ha többség van hozzá az Országgyűlésben. Ehhez bizalomerősítő lépésekre van szükség, hogy a képviselők jó szívvel szavazzák meg a ratifikációt. A svéd miniszterelnököt szeretettel várják Budapestre.

A svéd NATO-csatlakozás ügyében leszögezte, hogy „nem zsaroltunk, és nem szabtunk feltételeket”, azt mondták, hogy most is szövetségesek az EU-ban, és egy olyan szövetségbe is belépne Svédország, amely arról szól, hogy kölcsönösen, ha kell, katonai erővel is megvédik egymást, ez bizalmi kérdés, ezért van szükség a bizalom helyreállítására.

A svéd NATO-csatlakozás ügyében Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy Magyarország semmiképpen sem ellenérdekelt, ha „többen vagyunk, erősebbek vagyunk”, de érdemben a svéd csatlakozás nem növeli a NATO összkatonai képességét.

A Fidesz főpolgármester-jelölésével kapcsolatban Gulyás Gergely ezúttal is csak annyit közölt, hogy márciusig jelölnek a kormánypártok. Potenciálisan mindenki versenyben van, aki alkalmas lehet a főváros vezetésére. Arra a kérdésre, hogy felmérés szerint Vitézy Dávid már most előzheti a fideszes jelöltet, a miniszter kijelentette: egy olyan jelöltet nehéz mérni, akit még nem is jelöltek.

A bevétel másodlagos, a legfontosabb a színvonalas közlekedés

Garantálja-e azt a kormány, és ha igen, meddig, hogy nem csökkentik a Pest-vármegyebérlet árát? Amennyiben ez megtörténne, mindenki vármegyebérlettel utazna Budapesten, és megszűnne vagy legalábbis radikálisan lecsökkenne a BKK bevétele. A megállapodás tartalmaz-e olyan garanciát, hogy ez nem fog megtörténni? – kérdeztük a minisztertől.

A tárcavezető kijelentette, nem szeretnének negatív ígéreteket tenni. Gulyás Gergely szerint az jó, ha csökken a közlekedés ára, függetlenül attól, hogy milyen járatokról beszélnek. A MÁV és a Volán költségvetési helyzetében nem tudja megígérni, hogy csökkentik az árakat, de a bevételek alakulását másodlagos kérdésnek tartja, az elsődleges a lehető legolcsóbb és a legjobb színvonalú közlekedés.

Az Index kérdésére, hogy mikor jelentik be a Fidesz európai parlamenti listáját, Gulyás Gergely elárulta, jövő héten dönt róla a Fidesz-elnökség. Az elnökség javaslatot tesz, a választmány fogadja el, utána azonnal nyilvánosságra hozzák, valamikor februárban.

Az Index további kérdéseire válaszolva elmondta:

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnökének kijelentését, mely szerint „mi igényt tartunk Kárpátaljára”, felelőtlennek tartja, és Magyarország betartja nemzetközi jogi kötelezettségeit, és felelőtlenek az ilyen kijelentések.

Február 1-től Pest és Fejér vármegye is csatlakozott az új ügyeleti rendszerhez, az év második felében vagy a jövő évben Budapesten is megtörténhet az átállás, de a fővárosban a legkönnyebb az ügyeleti ellátás biztosítása, sok ügyeletes kórház van. A miniszter úgy látja, bevált az új ügyeleti rendszer, gyorsabb és jobb a színvonal.

Az év eleji 20 után újabb 12 kórházban jelentették be egyes ellátások leállását, de Gulyás Gergely szerint az ezzel kapcsolatos hírek és a valóság között nincs teljes összhang. Januárban 38 kijelölés volt összesen, kijelölés az is, amikor egyetlenegy ellátástípus máshol van. A 38-ból nyolc néhány órára, öt darab egy napra. Két hónapnál hosszabb kijelölés összesen három van. Gulyás Gergely azt reméli, hogy ezek átmeneti nehézségek, amelyek lehet, abból a szerinte jó döntésből fakadnak, hogy a bérnővéri szolgálatot kivezetik.

Nem kell félni Sóskúton, Csád nem ajánlott

A sóskúti lakossági fórum és akkumulátorgyár ügyében (dühös tüntetők szakították félbe a fórumot) Gulyás Gergely elfogadhatatlannak és helytelennek nevezte azt, ami a közmeghallgatáson történt.

Ha a közmeghallgatást egyesek szétverik, akkor nehéz megtartani. […] Így nehéz párbeszédet kezdeményezni és végképp azt hiányolni

– vélekedett a miniszter. Mindent elolvasott a beruházásról, szerinte nem vetődik fel olyan kockázat, ami miatt a beruházástól félni kell.

Gulyás Gergelyt arról is megkérdezték, hogy miért Orbán Gáspárt, a miniszterelnök fiát küldték a csádi misszió keretében tárgyalni. A miniszter elmondta, hogy a honvédelmi miniszter dönt arról, hogy kit milyen feladatra jelöl ki. Azt is hozzátette, hogy sok hely van a világon, ahová vágyik, de Csád éppen nem az. Nem tartja visszásnak, ha Orbán Gáspár a csádi tárgyalódelegáció tagja.

Senkit nem lehet elítélni azért, amit az apja tett

Bayer Zsolt nagyapjának ügyéről is kérdezték Gulyás Gergelyt, a miniszter elmondta, az ügyre reagálva Bayer Zsolt írt egy „egészen kiváló cikket”, és mindennel egyetért, amit abban leírt.

Majd kifejtette, hogy senkit, a kérdező telexes újságírót sem lehet elítélni azért, ha valami olyat tett az édesapja.

Lehet ezen változtatni, csinálhatunk ilyet, de abból nem mi fogunk rosszul kijönni

– tette hozzá a miniszter. Ezzel kapcsolatban hozzátette, hogy a baloldal egyik leendő miniszterelnök-jelöltjének nagyapja egy kommunista tömeggyilkos volt.

Gulyás Gergely szerint Bayer Zsolt egy teljesen korrekt, egy őszintén szembenéző cikket írt. A miniszter megjegyezte: ilyet még Dobrev Klárától nem látott.

Szóba került még, hogy