Napokon belül visszakaphatjuk a fővárost, de a védekezés még nem ért véget

Megóvtuk Budapestet az árvíztől, most rendbe rakjuk a várost – írta hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. A városvezető hangsúlyozta, hogy a védekezés még nem ért véget, továbbra is 24 órában ellenőrzik a védműveket, de a vízművek szakembereinek is sok munkát ad a levonuló áradás idején az ivóvízellátás zavartalan biztosítása.

A fővárosban már készülnek az elöntött területek helyreállítására.

A jelenlegi előrejelzések alapján kedden nekiállhatnak kollégáink a takarításnak. Nem lesz egyszerű, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy a hét második felére visszaadhassuk a budapestieknek az utakat és a köztereket. A metróközlekedés már helyreállt a Batthyány téren, az árvíz miatt nem közlekedő villamosok újraindításához kell még pár nap, de igyekszünk, dolgozunk

– írta Karácsony Gergely. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk Budapestre! – zárta bejegyzését a főpolgármester.