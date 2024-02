Hasonló sors sújtja a dán és a brit királyi családot

A dán és a brit királyi család több ponton kapcsolódik egymáshoz, és mindamellett, hogy összeköti őket az arisztokrata vér, ami csörgedezik az ereikben, rokonok is, tagjaikat pedig gyakran egymáshoz hasonlítgatják.

Idén januárban fordult elő először, hogy Európa királyi családjai közül nem a brit uralkodócsalád került a figyelem középpontjába, hanem minden szempár Dániára szegeződött, miután II. Margit újévi beszédében lemondott a trónról. Örököse idősebb fia, Frigyes herceg, aki ezzel együtt a X. Frigyes király címet vette fel. A királynő lépése sokakat meglepett, bár korából adódóan érthető, miért kívánta a fiatalabb generációnak átadni a hatalmat. Esetleg tanulhatott harmadik unokatestvére, II. Erzsébet királynő esetéből, aki haláláig ellátta hivatalos feladatait, és elhunyta előtt két nappal még volt ereje beiktatni az új brit miniszterelnököt, Liz Trusst – holott látszólag már akkor sem volt jó állapotban.

Bár II. Margit bejelentését követően elterjedtek olyan híresztelések, miszerint a királynő a fia házasságát akarhatta megmenteni, miután X. Frigyest egy színésznővel kapták lencsevégre, ám ez a feltételezés megdőlni látszik. Legalábbis erről tesz tanúbizonyságot az uralkodó három nappal a koronázását követően megjelent könyve, a Kongeord, azaz A király szava. A kötetben a király úgy fogalmaz, nejének, Mária királynénak köszönhető, hogy annak ellenére, hogy édesapja, Henrik herceg patriarchális nézeteket ültetett el benne, felesége neki, hogy nem mindig van igaza, és nem mindig hisznek neki pusztán amiatt, mert férfi.

Szeretem a házasságot, a feleségemet, a gyermekeinket, és azt az örömteli bázist, amire azok az emberek támaszkodhatnak, akiknek sikerül együtt maradniuk, és kitartani

– jelentette ki, míg egy 2018-as dokumentumfilmben azért méltatta a nejét, mert neki hála, a gyermekei nem olyan formális neveltetésben részesülnek, mint anno ő.

Arisztokraták és egyben rokonok

Mint ismert, II. Margit és II. Erzsébet harmadik unokatestvérek, mivel mindketten ükunokái Viktória brit királynőnek és IX. Keresztély dán királynak, akinek a lánya a néhai brit királynő dédnagymamája volt, Dániai Alexandra brit királyné (VII. Eduárd brit király felesége). A két egykori uralkodó különleges kapcsolatot ápolt egymással, és míg II. Margit a gyerekkori nevén, Lilibetnek szólította II. Erzsébetet, addig ő Daisynek nevezte őt. A két famíliának tehát egy a családfája, és annak ellenére, hogy a protokolljukat tekintve akadnak különbségek – a dán király például nyilatkozik lapoknak, és kiadott egy memoárt, míg III. Károly ritkán ad interjút, és nemigen várható, hogy valaha kiad majd könyvet, ahogy az édesanyja sem tette –, a tagjaikat gyakran hasonlítgatják egymáshoz.

Több közvélemény-kutatás bebizonyította már, hogy a briteket illetően Vilmos herceg és Katalin hercegné örvendenek a legnagyobb népszerűségnek, míg a dánoknál X. Frigyes és Mária királyné áll az élen. Katalin hercegné és Mária királyné már csak abból a szempontból is hasonló cipőben járnak, mivel kvázi oldalbordaként segítik férjüket, akiket királynak szántak. X. Frigyes a kötetében már beszámolt arról, gyerekként érzelmileg küszködött azzal a tudattal, hogy egy napon Dánia királya lesz, ahogy Vilmos hercegre is nagy nyomás nehezedik amiatt, mert ő a trónörökös, és a jövőben rajta fog múlni, hogy fennmarad-e a monarchia. Katalin hercegné és Mária királyné ugyanakkor képesek voltak túlragyogni párjukon.

Katalin hercegné és Mária királyné az ász

A legutóbbi közvélemény-kutatás szerint Katalin hercegné a királyi család leginkább kedvelt tagjai között a második helyen áll, II. Erzsébet után, míg Vilmos herceg csak a harmadik. Hasonló differencia figyelhető meg a dánok körében. Ahogy Trine Villemann királyi szerző korábban arról beszámolt, ugyan X. Frigyesé a trón, a valós hatalom Mária királyné kezében van, mivel sokkal jobban kommunikál, mint a férje, és a dánok Mária királynak hívják – utalva ezzel arra, hogy a nép szemében övé a trón. Egy nemrég készített felmérés alapján X. Frigyes és Mária királyné a dánok több mint 80 százalékának támogatását élvezi, ám a királyt lepipálta a felesége.

Katalin hercegné és Mária királyné mindketten tökéletesen tudtak beilleszkedni a királyi családba, jó ügyek mellett állnak ki, illetve semmilyen botrány nem köthető hozzájuk – bár Vilmos herceg nejét illetően rezgett a léc a rasszizmusvádak miatt –, így a nép még nem vesztette el bennük a bizalmát, ami lényeges faktora lehet annak, miért ennyire közkedveltek. Vilmos herceg és X. Frigyes ebből a szempontból csak másodhegedűsök, mivel azzal szemben, hogy hivatalosan tényleges jogkörrel csak ők bírnak, a nép szívét nem ők hódították meg elsősorban.

A dán Harry herceg

Nagy párhuzam figyelhető meg a brit és a dán királyi család két "tartaléknak" számító tagja, a trónöröklési rend ötödik helyén álló Harry herceg és a rangsorban hatodik Joakim herceg között is, akik mindketten az Egyesült Államokban élnek. Mint ismert, Vilmos herceg öccse hivatalos királyi teendőiről lemondva 2020-ban helyezte át székhelyét Amerikába a feleségével, Meghan Markle-le együtt. Ennek körülményeiről tavaly egy memoárban, 2022-ben pedig egy netflixes sorozatban számolt be. A könyvben és a szériában azonban kissé rossz színben tűntette fel családját, ami nem járt következmények nélkül, a szigetországban sokakból ellenszenvet váltott ki a döntése.

Az amerikai kontinensre, pontosabban Washingtonba költözött a családjával X. Frigyes öccse, Joakim herceg is, aki attaséként dolgozik a védelmi minisztériumnál. A királyi sarj testvére ugyanakkor egyedül érkezett a hetekkel ezelőtt megrendezett koronázásra, amit egy nyilatkozatban azzal magyaráztak, nincs különösebb oka a döntésnek, a gyerekei iskolába járnak az Egyesült Államokban, így vélhetően emiatt nem akarták őket Dániába repíteni. A herceg a ceremónia másnapján viszont már hazautazott – ami hasonlóképp történt Harry herceggel is, aki egyedül ment el édesapja, III. Károly koronázására, majd másnap haza is utazott. Bár a közleményből nem szűrhető le, hogy feszültség lenne Joakim herceg és a családja között, a közelmúlt történései mégis erre engednek következtetni.

Mindez II. Margit azon döntésére vezethető vissza, amelyben arról határozott, hogy elveszi a királyi fenség címet Joakim herceg gyerekeitől: az első házasságából született Miklós monpezati gróftól és Félix monpezati gróftól, illetve a jelenlegi feleségétől született Henrik monpezati gróftól és Athéna monpezati grófnőtől. Ehelyett adományozta nekik a Monpezat grófja és grófnője címet, az intézkedés 2023 elején lépett életbe. Akkori beszédében Joakim herceg úgy fogalmazott, szomorúak a döntés miatt, és nem jó érzés látni, hogy rosszul bánnak a gyerekeivel, akik nem is értik, mi történik, és kifejezetten bántja őket nagyanyjuk döntése. A királynő erre a közösségi oldalán úgy reagált:

A királyi cím viselése számos kötelezettséggel és feladattal jár, amelyek a jövőben a királyi család kevesebb tagját fogják visszatartani.

Joakim herceg hónapokkal később ismerte el, hogy a gondot az jelentette, hogy nem megfelelően kommunikálnak a királyi családon belül, ami párhuzamot mutat a Harry herceg által tapasztaltakkal. Vilmos herceg öccse korábban ugyanis kifejtette, hogy a királyi család egyes tagjainak PR-csapatai egymás ellen dolgoznak, és próbálják elvenni a rivaldafényt a másiktól, még ha ennek az is az ára, hogy abból valaki szerencsétlenül jön ki.

Joakim herceg és neje egy helyi hírügynökségnek azt is kiemelték, nem ápolnak túl rózsás viszonyt X. Frigyessel és Mária királynéval, ahogy már Vilmos herceg és Katalin hercegné sem puszipajtás Harry herceggel és Meghan Markle-lel – ez vélhetően azért alakult így, mert a királyi sarj kiteregette a szennyest a családja kapcsán, amit árulásnak véltek, míg Harry herceg szerint nem mutattak együttérzést vele kapcsolatban. A dán és a királyi család örök másodikait, a tartalékként napvilágra jött Joakim herceget és Harry herceget megtévesztően hasonló sors sújtja, és látszólag mindketten igyekeznek minél jobban leszakadni tradíciókkal teli monarchiától, amiben ugyan a nép még nem, de ők már elvesztették a hitüket.

(Borítókép: Harry herceg és Joakim dán herceg. Fotó: Max Mumby / Indigo, Mark Cuthbert / UK Press / Getty Images)