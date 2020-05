2 százalékkal nőtt a magyar gazdaság

Magyarország bruttó hazai terméke 2020 I. negyedévében a nyers adatok szerint 2,2, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 2,0 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet a legtöbb nemzetgazdasági ág termelésére kedvezőtlen hatást gyakorolt, de a piaci szolgáltatások és kisebb mértékben az ipar továbbra is a növekedés húzóerejét adták az I. negyedév egészét tekintve.

Az ezt megelőző időszakban, tehát a tavalyi negyedik negyedévben a nyers adatok szerint 4,5, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 4,6 százalékkal nőtt a GDP, 2018 azonos időszakához viszonyítva. Egész 2019-re vonatkozóan pedig 4,9 százalékkal nőtt a magyar gazdaság.

Még csak mérsékelten látszik a koronavírus hatása

Az idei első negyedév adataiban valamelyest már látszanak a koronavírus hatásai, de a következő három havi, tehát az áprilisra, májusra és júniusra vonatkozó adatok mutathatják majd igazán a drasztikus visszaesést, hiszen a vízválasztónak tekinthető kijárási korlátozás csak március 28-tól, tehát a vizsgált időszak végétől lépett életbe.

Az első három hónapban az előző év azonos időszakához képest kiemelkedően teljesített a kiskereskedelem, január rögtön 7,6 százalékos növekedést hozott, februárban pedig már csaknem 11 százalékos növekedés volt. Februárban már lehetett tudni, hogy közeledik Magyarország felé a koronavírus, ezért a hónap végén felvásárlási láz tört ki. A vevők főleg élelmiszerből spájzoltak, de abban a hónapban a gyógyszer-, gyógyászati és illatszerüzletek esetében is jelentős, 15,8 százalékos bővülés volt.

A Nielsen piackutató cég elemzése szerint volt olyan hét, amikor löncshúsból például majdnem háromszor annyi fogyott, mint korábban. Az élelmiszerüzletek tapasztalt megrohanásáról, és a bolti dolgozók ebből fakadó fizikai és szellemi terheltségéről itt írtunk bővebben.

A március már sokkal ellentmondásosabb volt a kiskereskedelemben, az üzletek forgalmának volumene 4,4, naptárhatástól megtisztítva 3,5%-kal növekedett, ebben az élelmiszerüzletek vitték a prímet 12, százalékkal, az üzemanyag-kiskereskedelemben viszont már látszott a járvány hatása, hiszen 16 százalékkal csökkent az értékesítés.

Az ipar és a szolgáltató szektor már akadozott

Az ipari termelés viszont már nem muzsikált ilyen jól, a magyarországi autógyárak például március közepén leállították a termelést. Ezt részben azért is tették, mert a munkahelyeken komoly a fertőzés kockázata, részben pedig azért, mert ha akartak, se tudtak volna termelni, hiszen a járvány megakasztotta a globális termelési láncokat, így nem érkeztek meg a magyar gyárakba az alkatrészek, amelyekből autókat kellene összerakni. Aztán már a vizsgált időszakon túl, április végén indultak újra, úgy-ahogy.

A turizmus, a vendéglátás, és a repülés pedig szinte teljesen padlóra került a járvány miatt. A mezőgazdaságban sem ment minden zökkenőmentesen, az akadozó áruforgalom, a vendéglátás megtorpanása, az exportpiacok bizonytalanná válása és a munkaerőhiány sem tett jót a szektornak.

A koronavírus-járvány okozta globális keresletcsökkenés a hazai külkereskedelmi teljesítmény érdemi romlását okozta, márciusban az export euróban számított értéke 7,3, az importé 5,5 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Ebben jelentős szerepe lehetett annak, hogy a vártnál nagyobb mértékben, 6,8 százalékkal csökkent a kínai gazdaság az első negyedévben az előző év azonos időszakához képest az új koronavírus-járvány megfékezését célzó, széleskörű korlátozások következtében.

És az első negyedév végén már az építőipar felett is elkezdtek gyülekezni a viharfelhők, 15 ezer külföldi munkás a talicskákat azonnal eldobva hazautazott a határlezárások előtt. Az idős munkások a járvány miatt maradtak otthon. Az anyagbeszerzés lassult és drágult, a hatóságok elérhetetlenek. Az ágazat szereplői szerint állami beruházásokra és adócsökkentésekre lenne szükség.

Növekvő munkanélküliség, kurzarbeit

Tavaly az utolsó negyedévben még 4,52 millió magyar dolgozott, 3,3 százalékos volt a munkanélküliség. A hivatalos adatok szerint csak márciusban 56 ezren váltak munkanélkülivé, de több okból is legfeljebb a válság előszele látszik még csak ebből az adatból.

A járvány elkezdte átalakítani a munkaerőpiacot, már az első negyedévben sok helyen voltak elbocsátások, de ami még szembetűnőbb volt, hogy a járvány gazdasági hatásaitól való félelem miatt jelentősen visszaesett a meghirdetett állások száma is.

A magyar kormány és fél Európa a német rövidített munkaidős kurzarbeit programot próbálja lemásolni. Ez a németeket kihúzta az előző válságból, kérdés, hogy máshol is működik-e.

Más hely lesz a világ

A világ biztosan más hely lesz, mint a koronavírus előtt volt. Visszafordulhat a globalizáció, változhat az államok szerepe, és az is, ahogyan utazunk, dolgozunk vagy fizetést kapunk.

Április elején meg is kérdeztük olvasóinktól, hogyan hatott az életükre a válság, Sokan kerültek egyik napról a másikra borzasztó anyagi helyzetbe. Sikeres vállalkozók függesztették fel a tevékenységüket, hogy aztán gyümölcsöt cipelve maradjanak talpon. És van olyan is, akinek már a barátai fizetik a lakbérét. Ezek mellett azonban néhány ágazat továbbra is stabilan működik, néhol még fizetésemelésre is futja.

A 2020-as év egészét nézve az Európai Bizottság szerint 7 százalékkal zsugorodhat a magyar gazdaság, a Pénzügyminisztérium egyelőre 3 százalék körüli GDP-csökkenéssel kalkulál, bár Varga Mihály szerint a számok feltehetően rosszabbak lesznek. Matolcsy György és a Magyar Nemzeti Bank viszont továbbra is 2-3 százalékos növekedést prognosztizál erre az évre.

