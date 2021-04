A Belarusz Köztársaságban megkezdődött a koronavírus-járvány harmadik hulláma, erről tanúskodik az igazolt fertőzések számának múlt heti feltűnő emelkedése – írta az MTI a belarusz egészségügyi minisztérium keddi közléséből. Az ország különböző régióiban és Minszkben is tapasztalták ezt.

A szakemberek azt közölték, hogy határozott intézkedésekkel felveszik a harcot a harmadik hullám ellen. Erősíteni fogják az ellenőrzéseket a maszkhasználatra és a fizikai távolságtartásra vonatkozó szabályok betartását illetően. A minisztérium beszámolt arról, hogy a 9,4 millió lakosú országban eddig 129 899 ember kapta meg az oltás első adagját, 41 688 pedig már a második dózist is.

Az orszában tavaly október elseje óta oltanak a Szputnyik V-vel. Februárban már a kínai Sinopharm vakcinából is kaptak százezer darabot, és közben megkezdték az orosz vakcina közös gyártását is. A belaruszok elsőként kaptak a novoszibirszki Vektor kutatóközpont által kifejlesztett EpiVacCorona vakcinájából is.