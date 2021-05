Az amerikai járványügyi hatóság (CDC) arra kérte az embereket, hogy ne ölelgessék és puszilgassák a csirkéiket, mert a madarak körében egyre inkább terjed a szalmonellafertőzés.

Ne puszilják vagy ölelgessék a háztáji csirkéket, és ne is egyenek, igyanak a közelükben, mert ezáltal a szalmonella baktérium bejuthat a szájba, és megbetegedhetnek tőle

– írták.

A felhívást azt követően adták közzé, hogy 43 különböző tagállamban összesen 163, szalmonellával fertőzött embert találtak, és egyharmaduk 5 év alatti kisgyermek volt.

A hatóság ezért most azt kérte, hogy a szülők figyeljenek oda a kertben vagy a farmon játszó gyerekekre és arra is, hogy mindig megmossák a kezüket, ha az állatok közelébe mennek. Továbbá azt is kérték, hogy az 5 évnél fiatalabbakat egyáltalán ne engedjék az állatok közelébe. Emellett arra is figyelmeztettek, hogy a baktériumok akár a tojásokról is átterjedhetnek az emberekre, így azok fogdosása is után érdemes fertőtleníteni a kezet.

2020-ban már volt egy kisebb szalmonellajárvány az országban, amelyért az utólagos vizsgálat szerint szintén a csirkék voltak a felelősek. Akkor összesen 1722 fertőzést regisztráltak. A megbetegedettek közül 333 embert kórházban kellett kezelni, egyikük pedig meg is halt.