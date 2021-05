Az indiai kormány elrendelte, hogy a közösségi médiás platformokról minden olyan bejegyzést vegyenek le, amely az indiai variánsról szól.

Megtudtuk, hogy egy hamis állítás terjed az interneten, amely szerint a koronavírus »indiai variánsa« terjed számos országban. Ez az állítás teljes mértékben HAMIS

– írta az AFP által megszerzett levélben az indiai elektronikai és információs technológiai minisztérium.

Az előző hónapban a kormány már arra is utasította a Twittert és a Facebookot, hogy azokat a posztokat távolítsák el, amelyek szerint Narendra Modi miniszterelnök és kormánya nem kezelte megfelelően a járványt. Az utóbbi lépésük vélhetően ehhez hasonló célokat szolgál.

A döntés abból a szempontból is érdekes, hogy korábban az indiai tisztviselők több alkalommal is beszéltek például a brit variánsról, amely Indiában is terjedni kezdett hónapokkal ezelőtt.