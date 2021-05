Fontos számok jelentek meg a koronavírusról

Romániában egy nap alatt 54 ezren kapták meg a koronavírus elleni vakcinát. Több mint kétharmaduk Pfizer–BioNTech-védőoltáshoz jutott, de Moderna-, AstraZeneca- és Johnson & Johnson vakcinával is ezreket oltottak be, írta a Maszol.ro. Vasárnap 23 ezer embernek az első, csaknem 31 ezernek pedig a második dózist adták be. Már 7,32 millió adag oltást használtak fel Romániában.