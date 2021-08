Pfizer: néhány hónap múlva visszaesik a védettség

Romániában mindenütt megnyitnak az iskolák szeptember 13-án, távoktatásra csak a beoltatlan diákok és tanárok kényszerülnek a fertőzöttebb településeken, az iskolák tehát a beoltottak számára mindvégig nyitva maradnak, ezalól csak a vesztegzár alá vont települések képeznek kivételt – adta hírül az MTI. A döntést Sorin Cîmpeanu oktatási miniszer jelentette be, miután Ioana Mihăilă egészségügyi miniszterrel egyeztetett. A tárcavezetők meg akarják szerezni a járványügyi operatív törzs, a CNSU hozzájárulását, hogy a korábbi egyről hat ezrelékre emeljék azt a kéthetes fertőzöttségi rátát, amely felett a járvány sújtotta településeken korlátoznák az óralátogatást az iskolákban.

A távoktatást azonban még a hatezrelékes fertőzési arány felett is csak a beoltatlan iskolás diákok és tanárok számára vezetnék be. A miniszterek szerint a vakcina felvételével járó „előny”, hogy a beoltottak számára a magasabb fertőzési ráta esetén is nyitva tartják az iskolákat, nem pedig a beoltatlanokkal szembeni „hátrányos megkülönböztetés”, miként azt az ellenzék állítja. Hozzátették: a fertőzés terjedése esetén továbbra is meg kell hozni azokat az óvintézkedéseket, amelyekkel szavatolhatják, hogy az iskola biztonságos környezet marad a diákok számára.

A védőmaszk viselése az új tanévben már csak zárt térben lesz kötelező. A testnevelésórákat lehetőség szerint szabad levegőn tartják.