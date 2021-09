Angliában jórészt stagnált, Skóciában ugyanakkor jelentősen megugrott a koronavírus-hordozók száma a brit statisztikai hivatal (ONS) pénteken ismertetett legfrissebb becslése szerint. A járvány terjedési sebességét mérő R reprodukciós ráta ugyanakkor valamelyest csökkent az elmúlt héten Angliában – számol be róla az MTI.

Az ONS széles körű lakossági próbaszűrésekre alapuló számításai szerint Angliában 766 100 lehet a koronavírus-fertőzöttek száma, azaz a lakosság 1,41 százalékának szervezetében van jelen a koronavírus. Ezt a számot a múlt héten kevesebbre, 756 900-ra saccolták, ami nem jelentős növekedés. Ezt megerősíti a brit kormány készenléti helyzetekben működő tudományos tanácsadó testületének (SAGE) legfrissebb, ugyancsak pénteken (szeptember 3.) ismertetett friss számításai szerint ugyanakkor az R reprodukciós ráta Angliában valamelyest csökkent: 0,9 és 1,1 között jár.

Eközben Skóciában az ONS múlt pénteken 36 700 fertőzöttről adott hírt, ami 69 500-ra emelkedett, így a fertőzöttek aránya 0,70 százalékról egy hét alatt 1,32 százalékra emelkedett.

A skót kormány az utóbbi napokban több felhívásban is kérte a fiatalokat, hogy adassák be maguknak a koronavírus elleni oltást, mivel az új fertőzések kétharmadát a negyven év alatti korosztályban észlelik, és a Covid–19 betegség miatt kórházi kezelésre szorulók harminc százaléka is ebből a korcsoportból kerül ki.