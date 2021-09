„Rendkívüli aggodalmának” adott hangot pénteki sajtótájékoztatóján a libanoni fővárosban, Bejrútban Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója a Libanont sújtó gazdasági válságnak a közel-keleti ország egészségügyi ágazatára gyakorolt hatása miatt.

Tedrosz „szörnyűnek” írta le az ottani helyzetet, amelyet tovább sújt a koronavírus-járvány is. A WHO-főigazgató, aki libanoni látogatása során találkozott Nadzsíb Míkati miniszterelnökkel és Michel Aun libanoni elnökkel is, elmondta: még az elnökkel közös találkozója során is elment az áram.