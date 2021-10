Csaknem 23 és fél milliárd dollárt kér az Egészségügyi Világszervezet (WHO); a cél, hogy a kevésbé tehetős országokban is hatékonyan léphessenek föl a koronavírus ellen az elkövetkezendő egy esztendőben. A WHO szerint ez az összeg minimális a pandémia okozta gazdasági veszteségek és a gazdaság talpra állítási költségei jelentette dollármilliárdokhoz képest. A szervezet jelezte: a koronavírustesztekhez, -kezelésekhez és -védőoltásokhoz való egyenlőtlen hozzáférés az egész világon meghosszabbítja a járványt, sőt újabb, még veszélyesebb variánsok megjelenésének kockázatát hordozza – írta a távirati iroda. Mostanáig az egész világon felhasznált tesztek mindössze 0,4 százalékát, illetve a beadott védőoltások csupán 0,5 százalékát alkalmazták az alacsony jövedelmű országokban, annak ellenére hogy ezek az országok teszik ki a világ népességének kilenc százalékát – hangsúlyozta a WHO.

A szervezet főigazgatója hónapok óta hangoztatja ezt az üzenetet, és legalább fél éve kér méltányos összegeket a fejlődő országok Covid–19 elleni harcának segítésére, de a felhívása mindeddig süket fülekre talált. A nagyszabású terv előirányozza egyebek mellett a Merck gyógyszergyár által gyártott, a Covid–19 enyhe és közepes formái esetén szájon át alkalmazandó vírusellenes kísérleti gyógyszer felhasználását. Ha a gyógyszerfelügyeleti hatóságok engedélyezik a szer felhasználását, tíz dollárba kerül majd. A vakcinákra és a tesztekre egyenként hétmilliárd dollárt szánnak, míg további 5,9 milliárd dollárt terveznek fordítani az egészségügyi rendszerek fejlesztésére, 3,5 milliárd dollárt pedig a kezelésekre.