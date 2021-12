Elszabadulnak az indulatok a kötelező oltás miatt

Szlovákiában 300 eurót kap, aki december 24-ig felveszi a harmadik oltást, vagy legalább beregisztrál az oltás felvételére. Aki december 24-ig felveszi a második vagy az első oltást, az csak 200 eurót kap. Annak is jár a pénz, aki legalább december 24-ig regisztrálja magát az oltásra, és legalább január 15-ig fel is veszi. Az iskolák is bezárnak egy hétre a karácsonyi szünet előtt, december 13-tól távoktatásba mennek át a felső tagozatok és a középiskolák az egész országban – írja a Paraméter.

A nyitás korábban indul, mint ahogy azt az egészségügyi miniszter hétfőn javasolta: már pénteken, vagyis december 10-én kinyithatnak a védettek, vagyis az oltottak és a betegségen átesettek számára, a hotelek és a sípályák viszont az eredeti tervnek megfelelően december 25-én nyitnak. A koalíció megegyezett abban is, hogy megvizsgálják a kötelező oltás bevezetését, várhatóan a 60 évesnél idősebbek számára.

A szabályok részletein még dolgoznak.