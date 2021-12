Óriásit hibázott a kórház, százaknak mondták tévesen, hogy negatívak

Az egészségügyi minisztérium nemrégiben kiadott közleménye szerint Indiában 6531 koronavírus-fertőzöttet és 315 halálesetet regisztráltak az elmúlt 24 órában.

Narendra Modi indiai kormányfő jelentette be nemrég, hogy megelőzésként és készülve egy esetleges újabb járványhullámra be kell oltani az egészségügyben dolgozókat és azokat is, akik a leginkább ki vannak téve a fertőzésnek.

A kormányrendelet szerint január 10-től kezdődik a harmadik oltás az egészségügyben. A lépésre valószínűleg azért szánta el magát az indiai vezetés, mert az elmúlt napokban a hatalmas országban is hihetetlenül gyorsan kezdett el terjedni az omikron-variáns.