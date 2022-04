Az orosz katonák lövészárkokat ástak, aknákat telepítettek, ezzel felforgatták a sugárfertőzéssel szennyezett talajt – közölte a csernobili atomerőmű vezetője vasárnap reggel.

Elmondása szerint az orosz katonáknak hetvenéves felszereléseket adtak a radioaktív sugárzás mérésére, így nem voltak teljesen tisztában a kockázatokkal. A becslések szerint 1500 orosz katona tartózkodott a csernobili atomerőmű területén – írja a Sky News.

A területen áthaladó tankokra is „feltapadhatott a szennyezett talaj és sár” miközben Kijev felé tartottak. A hatóságoknak most ellenőrizniük kell a radioaktív hulladékot és a sugárzást Kijev körül, mivel „súlyos radioaktív probléma” is lehet.

Mivel Csernobil az Oroszországba és Fehéroroszországba visszainduló orosz csapatok egyik fő kilépési pontja is volt, előfordulhat, hogy ezekre a területekre is szórtak a szennyezett talajból.