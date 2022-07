German Haluscsenko ukrán energiaügyi miniszter kedden Brüsszelben bejelentette, hogy Ukrajna évente mintegy 5 milliárd köbméter gáz megtakarításában segíthet Európának az ukrán áram vásárlásával – írja a Kárpáti Igaz Szó a Korrespondent alapján.

Ukrajna akár most is 1,5 gigawatt kapacitással tud áramot szállítani Európának. Ezzel mindenki jól jár, mi fenntarthatjuk pénzügyi likviditásunk, az Európai Unió tagországai pedig akár 5 milliárd köbméter gázt is megtakaríthatnak. Azzal, hogy Európa ukrán áramot vásárol, megszabadul az orosz gázfüggéstől