Megszólalt az orosz gyerekjogi biztos, ezért vitték el tömegével a gyerekeket Ukrajnából

Vlagyimir Putyin április 5-én egy tv-felvételen Oroszország Közel-Kelet-kapcsolatainak erősségét hangsúlyozta. Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) elemzőinek jelentése szerint az orosz elnök így reagált a kínai nagykövet korábbi nyilatkozatára, melyben Kína és Oroszország viszonyát degradálta.

Fu Csung kínai EU-nagykövet március 20-án egy nyilatkozatban kijelentette, hogy a Kína és Oroszország közti barátság nem olyan határtalan, mint ahogyan azt a médiában bemutatják.

Putyin különösen a Szíriával való szoros együttműködést emelte ki, és megemlítette a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) való együttműködés sikerét is – írja az Unian ukrán hírügynökség.