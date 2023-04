Putyin aláírt, innen már nincs visszaút

Oroszország Csendes-óceáni Flottája hadgyakorlatokat indított, hogy demonstrálja tengeri erejét, és hogy Peking kedvében járjon Li Csangfu kínai védelmi miniszter április 16-18-i moszkvai látogatása előtt – írja az Institute for the Study of War (ISW).

Az ISW azt is feltételezi, hogy a Kreml a Csendes-óceáni Flotta készültségi gyakorlatát arra kívánja felhasználni, hogy megpróbálja elrettenteni Japán további támogatásától Ukrajnát a G7-ek május 19-21-i találkozója előtt.

Mint ismeretes, az orosz védelmi minisztérium április 14-én jelentette be, hogy az orosz hadsereg a legmagasabb szintű harckészültségbe helyezte a Keleti Katonai Körzet Csendes-óceáni Flottáját. Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök elmondta, hogy a Csendes-óceáni Flotta egységei hadgyakorlatokat tartanak.