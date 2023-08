Belorusz helikopterek hatoltattak be Lengyelországba, fokozzák a készültséget

Az utóbbi időben egyre több dróntámadás történt orosz területen. A CNN hírportálja egy írásban gyűjtötte össze a főbb tudnivalókat ezekről.

Mint írták, az ukrán kormányzat nem vállalta fel a támadásokat, de többször is beszéltek arról, hogy meg akarják félemlíteni az orosz lakosságot, ahogy azt az oroszok is megtették Ukrajna lakóival. A támadások eddig okoztak némi kárt épületekben, de halálos áldozatuk – mint írták – „kevés, vagy egyáltalán nem volt”.

A CNN azt is összegyűjtötte, hogy milyen akciók történtek az utóbbi hónapokban azóta, hogy május 3-án a Kreml épületét támadták drónok, és az egyik be is csapódott. A hírportál szerint azóta legalább 19 dróntámadás történt Oroszország különböző területein, a Krímtől kezdve Szentpétervárig számos helyen.