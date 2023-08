Megrázó információk érkeztek a Moszkva melletti robbanásról

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter az El Mundo című spanyol lapnak azt mondta, hogy szerinte a Vatikán békeközvetítése semmilyen érdemi előrelépéssel nem járt eddig.

Hozzáfűzte azt is, hogy ezzel együtt Ferenc pápát – akit korábban meghívtak Kijevbe – továbbra is szívesen látnák Ukrajnában. Az interjúban beszélt arról is, hogy az oroszokkal közvetlenül valóban nem hajlandóak tárgyalni, de arra nyitottak, hogy valaki közvetítsen köztük.