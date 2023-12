Putyin aláírta az egyezményt, ami jelentős hatással van az orosz hadseregre

Nem akar új elnöki ciklust a férjének az ukrán first lady, Elena Zelenszkij – írja a Focus egy interjút idézve.

Volodomir Zelenszkij felesége arról beszélt a The Economistnak adott interjújában, hogy a háború vége után a Zelenszkij család egy hónapra nyaralni megy, azután pedig belefognak egy kreatív projektbe, de semmiképpen sem az elnöki élet lesz az.

Elena bízik Ukrajna végső győzelmében, és kijelentette, hogy ha kell, kész évekig együtt élni a jelenlegi nehéz helyzettel.

De a háború vége után mégsem akarja, hogy férje újra induljon az elnöki székért.

És bár a háború sok mindent megváltoztatott, „mi, párként továbbra is érdeklődünk egymás iránt” – jegyezte meg Zelenszkij felesége.

Azt is elárulta, hogy nem mindennap találkozik a férjével, de amikor látják egymást, akkor is titkos helyet kell keresniük. Arról is mesélt, hogy 19 éves lányának, Alexandrának udvarlója van, az első szerelme, nekik, mint szülőknek pedig hozzá kell szokniuk, hogy a gyerekeik felnőnek és azzal bizony stressz jár.

Elena Zelenszkij a The Financial Times szerint bekerült a világ 25 legbefolyásosabb nője közé. A first lady a múlt hónapban részt vett egy ENSZ-csúcstalálkozón, ahol felszólította a nyugati országokat, hogy biztosítsanak vállalkozói lehetőséget az ukrán nők számára külföldön.